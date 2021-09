Podkasten Folk: Som syvåring ble Liv sendt vekk fra eget hjem

Liv Roli Andersen forteller sin historie i podkasten Folk

Moren slet med rus under hele Livs barndom. Hør den sterke historien.

15. sep. 2021 19:15 Sist oppdatert 11 minutter siden

Folk er en ny podkastserie fra Aftenposten. I serien møter du helt vanlige mennesker som har opplevd sterke vendepunkt. Her er Liv Roli Andersens historie:

«Mammaen min var på en måte verdens kuleste mamma.

Hun var så frisluppen, morsom og var veldig opptatt av å stå opp for dem som hadde det verre enn henne. Vi bodde i et lite rekkehus i Odense i Danmark og vi syklet overalt – det hele var veldig idyllisk.

Da jeg var sju år, fortalte mamma meg at jeg skulle flytte til tanten min i Norge. Jeg gråt hele natten. For jeg hadde jo ikke lyst til å flytte fra mammaen min, fra alt jeg kjente, til et fremmed land med et fremmed språk.

Selv om mamma virkelig ønsket å være en god mamma, fikk hun det ikke alltid til, for hun drakk jo altfor mye og røykte i tillegg ganske mye hasj. Da hun drakk, ble hun den hun ønsket å være, hun følte kanskje hun mestret mer.

Jeg ble boende hos tanten min til jeg ble voksen. En kveld i fjor sommer fikk jeg en SMS fra tanten min. «Du må ringe meg! Mammaen din er på sykehus.»

Og da innså jeg at dagen jeg har ventet på i veldig mange år var her.»

Lytt til hele den sterke historien via spilleren nedenfor.

Podkasten kan også lyttes til i de fleste podkastspillere, for eksempel Spotify eller Itunes.