Her skytes en drone ned over Gardermoen

Denne uken har politiet og ulike fagmiljøer øvd på å uskadeliggjøre droner på Oslo lufthavn. Samtidig har flyplassen vært i full drift.

Her er nettet på vei mot politiets drone på Oslo lufthavn.

Interpol, norsk politi og ulike leverandører har vært samlet hele uken. Torsdag slapp noen få journalister inn på det avsperrede området på flyplassen.

Utenfor er det satt opp flere radarsystemer og akustiske detektorer. Disse kan oppdage en drone på opp til flere kilometers avstand.

Hvordan kan man ta over kontrollen av en drone? Eller rett og slett uskadeliggjøre den ved å skyte et nett over den? Det fikk vi demonstrert av ulike leverandører av forsvarssystemer.

Jørgen Lunde Høstvik Ronge er operativ leder for droner i politiet. Torsdag ble en av de små politidronene skutt ned med et nett på Gardermoen. Dette er for øvrig ikke en av de dronene norsk politi bruker i reelle hendelser.

Over 170 deltagere, verdens ledende eksperter, har vært samlet på Oslo lufthavn denne uken. «En unik droneøvelse», kaller Anders Martinsen det. Han er administrerende direktør i bransjeorganisasjonen UAS Norway. De er teknisk arrangør av øvelsen.

Lufthavnen har vært i full drift. Likevel har man kunne testet ut tiltak for å detektere droner og også stoppe dem ved behov, forklarer Martinsen.

– Unik i verdenssammenheng

Samtidig som dronene har fløyet over det avsperrede området på Gardermoen, har det vært 2000 flybevegelser (start og landing) på lufthavnen.

– Droneøvelsen er helt unik i verdenssammenheng.

Det sier lufthavnsjef Stine Ramstad Westby til NRK.

Både norske og utenlandske leverandører har vist seg frem for norsk politi og Forsvaret. Eksempler er danske Weibel med sine radarer og norske Squarehead med akustiske sensorer.

Tok over kontrollen

Et israelsk firma viste frem et system montert på en bil som tar over kontrollen fra dronepiloten og styrer dronen til et sikkert sted. Mest visuelt var dronen som jaktet på en av politiets små droner og skjøt den ned med et nett. Denne dronen opereres av Fortem Technologies.

Politioverbetjent Jan Otto Johansen følger med mens Birger S. Bekkevold fra firmaet Dark Matter Norway bruker «geværet» Dronekiller mot en drone.

Dronetrusselen på Gardermoen er reell. I hvert fall i den forstand at det stadig foregår ulovlig flyvning innenfor forbudssonen på fem kilometer.

I fire uker i sommer overvåket politiet forbudssonen. 34 forskjellige droner ble oppdaget, noen av dem svært nær rullebanene.

Politioverbetjent Jan Otto Johansen er prosjektleder for tiltak mot droner i politiet.

– Droner er som internett. Det har kommet for å bli. Det er helt avgjørende at vi øver og tester i et slikt miljø, på en levende flyplass, sier Johansen til NRK.

Merknad: Teknisk arrangør av øvelsen som omtales i denne artikkelen er bransjeorganisasjonen UAS Norway.