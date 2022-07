Hun får ikke kalle seg «hundepsykolog»: – Psykologyrket er rettet mot behandling av mennesker, ikke dyr

Ida Nedberg Østgård har tatt utdannelse som hundeinstruktør og hundepsykolog. Men for å kunne kalle seg det, må hun utdanne seg som menneskepsykolog.

Ida Nedberg Østgård jobber som hundetrener i «GoodDog – Be your dog’s best friend». Hun er også talskvinne for Foreningen for Omplassering av dyr (FOD).

Søker du på «hundepsykolog» på Google får du opp en haug med treff fra ulike arbeidsplasser: «Slik vet du om kjæledyret trenger time hos hundepsykolog» og «GoodDog – Be your dogs best friend».

Sistnevnte er foreningen som hundetrener Ida Nedberg Østgård driver to avdelinger i. Hun er også talskvinne for Foreningen for Omplassering av dyr (FOD).

21. juni omtalte Aftenposten henne som hundepsykolog, og skrev om arbeidet hun gjør med omplassering av dyr, og hvordan man jobber med traumatiserte hunder.

Hun har tatt toårig utdannelse som hundeinstruktør og hundepsykolog hos GoodDog. Det siste året har hun brukt tittelen hundepsykolog.

Etter at Helsedirektoratet reagerte på bruken av tittelen hundepsykolog, valgte Aftenposten å endre til hundetrener i artikkelen.

Ikke rettet mot dyr

Ifølge Helsedirektoratet er det nemlig ikke lov å kalle seg hundepsykolog. Da må man ha gyldig autorisasjon eller lisens som psykolog.

– Det er kun de som kan bruke sammensatte titler som ender på psykolog, uten at dette kommer i strid med helsepersonelloven §74, skriver seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Cathrine Lien Hansen, i en e-post til Aftenposten.

– Psykologyrket er rettet mot behandling av mennesker, ikke dyr, forklarer Hansen.

Helsedirektoratet påpeker at psykologyrket er rettet mot behandling av mennesker, men ikke dyr. De kan likevel ikke svare på hva slags videreutdannelse man må ta fra psykologutdannelse, for å kunne kalle seg «hundepsykolog».

Det betyr at Østgård i teorien må ha psykologutdannelse i bunnen for å kalle seg hundepsykolog. Hva slags videreutdannelse man må ta etter det for å spesialisere seg innenfor hund, har ikke Helsedirektoratet svar på.

Senest i 2019 gjorde Helsedirektoratet endringer i bruk av psykologtittelen. Da ga de grønt lys til titler som «klimapsykolog» og «arkitektpsykolog» uten autorasjon som psykolog, ifølge Psykologtidsskriftet.

Nå er Helsedirektoratet imidlertid i tvil.

– Psykologtittelen er heller ikke rettet mot personer som vil jobbe innenfor klima og arkitekter, som ikke har autorisasjon. Det er ikke fritt frem for disse å benytte seg av ulike sammensatte titler som ender på -psykolog, skriver Hansen.

– Kan ikke villede kundene

Østgård er også utdannet som jurist. Da hun startet i jobben hos Gooddog i 2019, gikk hun nøye gjennom §48 og §74 i helsepersonelloven før hun tok tittelen i bruk.

Et poeng i loven er at man ikke skal villede publikum til å tro at man har kvalifikasjoner utover det utdanningen og autorisasjonen tilsier.

– Jeg tolket loven som at vi er innenfor. Tittelen hundepsykolog kan på ingen måte bidra til å villede en kunde, til å tro at man jobber med å behandle mennesker, sier Østgård.

Ida Nedberg Østgård ser ikke hvordan det å kalle seg «hundepsykolog» er i strid med Helsepersonelloven.

Hun forteller at hun aldri har fått spørsmål fra kunder om hva slags utdanning hun har.

Østgård påpeker at tittelen psykolog skal beskytte helsepersonell som jobber med mennesker.

– Å kaller seg hundepsykolog er veldig tydelig utenfor det begrepet, så at de skal henge seg opp i det er rart, sier hun.

– Jeg kan ikke se at noen av paragrafene i loven er endret. Men dersom det viser seg at det ikke er lov, endrer vi selvsagt titlene våre, avslutter Østgård.

– Mister troverdighet

Anne Kari Torgalsbøen er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun er klar på at psykologtittelen ikke må brukes av personer uten lisens.

Hun undrer seg også over at Gooddog deler ut diplomer til deltagere med tittelen «hundepsykolog».

– Når arbeidsoppgavene handler om endring av problemadferd, har noen lett for å benytte seg av psykologtittelen, sier Torgalsbøen.

– Og hvis argumentasjonen er at det er lett å forstå at man som hundepsykolog ikke behandler mennesker, da kan jo «alle» kaste et hvilket som helst ord foran psykolog å bruke det. Men det er altså ikke lov, poengterer hun.

Torgalsbøen opplever at de som misbruker tittelen psykolog, gjør det for å fremstå mer seriøse i yrket sitt. Det ser hun på som svært alvorlig.

– Misbruk av beskyttede titler vil føre til at betegnelser som veterinær, fysioterapeut og tannlege vannes ut og mister tillit.

– Tittelen hundepsykolog er godt etablert

Tess Erngren er eier og oppretter av GoodDog. Der utdanner hun folk til hundepsykologer og hundeinstruktører.

Hun skriver i en SMS til Aftenposten at hun var den første i Norge til å kalle seg hundepsykolog. Det er nå 20 år siden.

– Tittelen hundepsykolog er godt etablert i de aller fleste moderne land, skriver Erngren.

Hun har aldri hørt om noen som ikke forstår forskjellen på hvem som hjelper hunder og hvem som hjelper mennesker.

– Kanskje er det et vanlig problem for «humanpsykologer» at de får hunder som trenger hjelp på sin timeliste.

Erngren påpeker at det aldri har skjedd at noen ved en misforståelse har booket time hos henne, uten å trenge hjelp med hunden sin.

– Kanskje lider «mobildoktoren» og «trelegen» av den samme alvorlige problematikken, spør hun retorisk.

Hun skriver at det er fint at noen har overskudd til å renske opp i disse «forvirrende» titlene.

– I mellomtiden prioriterer vi hundepsykologer å hjelpe dem som trenger det. Hva de titulerer oss er ikke så viktig, mener hun.