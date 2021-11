En siktet etter voldshendelse i Molde – undersøker sammenheng med funn av død person et annet sted

En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse i Molde. En person som ble funnet død et annet sted, er ikke identifisert.

Politiet er på stedet og gjøre undersøkelser etter funn av en død person i Molde. Foto: Kjell Langmyren / NTB

NTB – Oda Ertesvåg

23 minutter siden

Begge hendelsene ble meldt natt til onsdag. Mannen som er pågrepet, er en norsk mann i 20-årene med utenlandsk bakgrunn, opplyser politiet på en pressebrifing onsdag formiddag.

Den pågrepne har foreløpig ikke vært i stand til å bli avhørt. Det er ikke klart om han har fått oppnevnt en forsvarer.

Politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt sier at mannen ble tatt hånd om av personer på stedet før politiet ankom.

Fant død person på annen adresse

Det var klokken 1.44 og 1.45 natt til onsdag at politiet i Molde fikk inn to meldinger – først en alvorlig voldshendelse på en privatadresse, og deretter om funnet av en død person på en annen adresse i Molde sentrum.

– På den første adressen ble en person funnet hardt skadd. En person ble pågrepet på stedet, sier politistasjonssjef Per Karstein Røv i Molde.

På denne adressen var det flere personer til stede, og en mann ble pågrepet og siktet for vold. Politiet sier at det ikke er noe som tyder på at det har vært noen form for sammenkomst i leiligheten.

Undersøker mulig sammenheng

På den andre adressen, i en bolig på Fuglseth, ble det gjort funn av en død person. Personen er ikke identifisert.

– Vi har sperret av boligen, og det pågår tekniske undersøkelser på stedet nå. De vil pågå en god stund framover, sier Røv.

Politiet opplyser at de undersøker om det er en sammenheng mellom hendelsene, de aktuelle adressene og de involverte.

– Det er en sentral hypotese at det kan være en sammenheng mellom hendelsene, men det vet vi ikke foreløpig, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han opplyser at det vil bli gjennomført vitneavhør og rundspørring i tillegg til annen etterforskning onsdag.