Denne uken skal tiltakene vurderes på nytt. Dette vil avgjøre hva regjeringen lander på.

Regjeringen er under sterkt press for å lette på koronatiltakene. Her er en gjennomgang av de syv punktene politikerne baserer sin beslutning på.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol kommer med nye tiltak denne uken.

11. jan. 2022 05:35 Sist oppdatert nå nettopp

Nasjonal skjenkestopp. Rødt nivå på videregående. Karanteneregler som holder folk hjemme fra jobb.

Dagens koronatiltak gjelder til fredag. Da må regjeringen bestemme hva som skal gjelde fremover. Aftenposten har sett på hvilket grunnlag den nå skal ta den avgjørelsen på.