Trafikkulykke førte til at kvinne ble funnet død i leilighet i Bærum. Etterforskes som drap.

Først kolliderte to biler front mot front i Lier utenfor Drammen sent mandag kveld. Så ble en kvinne funnet død i en leilighet i Bærum. Da gikk drapsalarmen.

5. apr. 2022 06:22 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken halv tolv mandag kveld fikk Sørøst politidistrikt melding om en front mot front-ulykke på Tranby i Lier. To personer var involvert. Den ene føreren var kritisk skadet og ble fraktet med luftambulanse til Oslo universitetssykehus.

Politiet utenfor Drammen syntes det var noe ved den ulykken som var merkelig. Operasjonssentralen vil ikke utdype hva. Men de varslet sine kolleger i Oslo.

Tok seg inn i leilighet

En halvtime senere ble politiet i Oslo varslet om hendelsen. På bakgrunn av opplysningene de fikk, tok de seg inn i en leilighet på en konkret adresse på Bekkestua i Bærum.

Da de kom til stedet, fant de en død kvinne. På bakgrunn av opplysningene de hadde, slo de drapsalarm. Oslo-politiet har startet etterforskning, og en mann er pågrepet og siktet i saken.

Den siktede mannen, som er i voksen alder, vil bli avhørt så fort det lar seg gjøre, ifølge politiet. Han er nå under medisinsk behandling.

Den avdøde kvinnen var voksen. Politiet har ikke gått ut med konkret alder. Politiet sier til Aftenposten at de jobber ut fra at de vet hvem den avdøde kvinnen er.

– Det vi kan si, er at det er en nær relasjon mellom kvinnen og den siktede, sier Lisbeth Aasheim, avsnittsleder ved drapsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Varslet etter trafikkulykke

Politiet i Oslo er foreløpig tilbakeholdne med informasjon om hva som er koblingen mellom trafikkulykken og funnet av den døde kvinnen på Bekkestua.

– Rett over midnatt ble Oslo-politiet kontaktet av politiet i Sørøst om at det hadde vært en trafikkulykke i Lier-området. Opplysninger fra ulykkesstedet gjorde at de varslet oss og ba oss oppsøke en adresse, sier Aasheim.

Drapsalarm

Kort tid senere kom Oslo-politiet seg inn i en leilighet på Bekkestua i Bærum og fant kvinnen død. Politiet sier tirsdag formiddag at det er for tidlig å si hvordan hun ble drept eller noe om et eventuelt drapsvåpen. Politiet vet heller ikke helt sikkert når kvinnen skal ha blitt drept.

Politiet gjør tirsdag formiddag undersøkelser og avhør og sikrer ulike spor på åstedet. De sier de ønsker å avhøre den pågrepne så fort dette lar seg gjøre, men at han nå er under medisinsk behandling.