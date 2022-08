Slik gikk det etter gjenåpning av togtrafikken og Ski stasjon

Det begynte så bra. Så dukket signalproblemene opp. Og satte litt preg også på åpningen av splitter nye Ski stasjon.

Nye Ski stasjon fotografert mandag ettermiddag. Det rødmalte toget er ett av dem som fortsatt skal bruke dagens spor til Oslo. Fra 11. desember skal alle de andre persontogene bruke den nye Blixtunnelen på Follobanen.

Mandag var første dag da lokaltrafikken rundt Oslo var i gang igjen for fullt etter sommeren. Også togene på Østfoldbanen ble satt i trafikk.

Etter flere år med vanskelige gjenåpninger har Bane Nor satset ekstra mye på at trafikken i år skulle gå knirkefritt. Det gjorde den da også, iallefall en liten stund.

Men mandag kveld la Bane Nor ut en trafikkmelding om forsinkelser på Østfoldbanen, ved Ljan.

Og rundt klokken 07.30 tirsdag ble hundrevis av passasjerer på nye Ski stasjon, målt i antall reisende en av landets største, anbefalt å finne andre transportmidler.

Ved 07.30-tiden oppsto problemer også ved en planovergang ved Dal nord for Oslo. Det medførte saktekjøring.

Igjen handlet problemene om signalfeil. Pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor sier at feilene sannsynligvis ikke har sammenheng med sommerens arbeider.

Finn andre transportmidler, var beskjeden hundrevis av passasjerer fikk på nye Ski stasjon mellom 07 og 08 tirsdag morgen.

Bane Nor: Alt i alt godt fornøyd

Passasjerene på Ski var rammet av signalfeil lenger nord på linjen. Feilen handlet om at signaler gikk i lås, og den oppsto ca. 07.15. Ved 08-tiden var den rettet. Da hadde togtrafikken her stanset helt opp.

Tidligere på morgenen, ved 06-tiden, var feilen rettet også ved Ljan. Fra da av slapp morgentogene som passerte her å skifte spor.

Problemene medførte uansett forsinkelser på Østfoldbanens fire linjer.

Fakta Fire måneder til Follobanen Bane Nor fastholder at Follobanen åpner 11. desember. Da tas tunnelene mellom Oslo S og Ski i bruk, av alle togene bortsett fra lokaltoget og godstogene. Follobanen er 22 km lang. Reisetiden mellom Oslo og Ski reduseres fra 22 til 11 minutter. Det blir avganger fra Ski hvert tiende minutt, mens lokaltogene som skal bruke de gamle sporene får fire avganger i timen. I Nordre Follo håper man at åpningen av banen skal gi en tilsvarende utvikling for bo- og arbeidsmarkedet som på Lillestrøm. Vis mer

Alt i alt er Bane Nor godt fornøyd med gjenåpningen av togtrafikken, sier Dag Svinsås.

For Bane Nor vil det være en fjær i hatten om mandagens gode punktlighet varer også i dagene som kommer, i motsetning til de siste årene. Ikke minst er torsdag en viktig dag, da nye Ski stasjon formelt skal åpnes.

Passasjerene slapp til mandag, på en stasjon som virkelig har fått et eget særpreg. Også Aftenposten tok turen. I denne bildeserien kan du bli med inn på stasjonen:

Det er godt med plass på nye Ski stasjon. Sammenlignet med den smale undergangen passasjerene måtte bruke før, gir de nye trappeanleggene en panoramafølelse.

Prøveåpnet for to år siden – komplett nå

I oktober 2020 ble den nye stasjonen delvis tatt i bruk. Siden den gang har Ski stasjon for mange reisende vært et lite ork. Deler av stasjonen forble en stor byggeplass. Den dannet en mur mot sentrum og Ski storsenter, et av landets største.

Skulle man fra tog til rutebuss måtte man plutselig gå hundrevis av meter, opp til Nordbyveien og ned til sentrum igjen.

Underveis er en ny bussterminal tatt i bruk på sentrumssiden. Og mandag var passasjen klar under perrongene som gjør det enkelt å gå fra togene og rett over til bussterminalen.

Ifølge Bane Nor er stasjonen blitt et komplett knutepunkt. Dessuten et moderne endepunkt for Follobanen. 11. september skal de nye tunnelene mellom Oslo S og Ski tas i bruk. Reisetiden kommer ned mot 11 minutter.

Det er samme reisetid som mellom Oslo S og Lillestrøm. Med så kort reisetid, og togavganger seks ganger i timen, har jernbanen gitt Lillestrøm et kjempeløft. I Ski håper man på tilsvarende effekt.

Men fortsatt er det noe som mangler på Ski stasjon.

Ingen lune steder i vinterkulden

For hvor skal folk finne ly midt på vinteren? Ski stasjon er et sjeldent vindfullt sted. Ved kraftig vind, regn og snøfokk er det i dag vanskelig å finne ly. Det gamle terminalbygget med venterom er borte.

Kommunikasjonsansvarlig Kathrine Kjelland, sier at dette er som planlagt.

– Arkitektenes og vår tanke er at dette er en stor, moderne Intercity-stasjon der togene kommer hyppig. Da blir ventetiden kort, og publikum kan finne ly for regn og vind under spesialbygde le-tak og ventesoner på perrongene, sier hun.

Disse små «venteværelsene», eller «ventesonene», gir en viss beskyttelse. Men ikke veldig mye, og de gir ikke plass til veldig mange passasjerer.

– Hva med situasjoner som tirsdag morgen, da det oppstår stans i togtrafikken?

– Da får de reisende melding over høyttalere og via telefonen. De er velkommen til det nye servicebygget på stasjonsområdet, 10-15 meter i luftlinje fra spor 6. Der er det blant annet ventesoner, toaletter, kiosk og billettautomater.

Kan ikke fortelle hva ny stasjon har kostet

Alt i alt ligger Follobanen-prosjektet nå an til å koste ca. 35 milliarder kroner. Aftenposten har bedt Bane Nor oppgi hva arbeidet og investeringene knyttet til den nye stasjonen har kostet. Det har ikke selskapet oversikt over.

– Dette er en del av en entreprenørkontrakt som strekker seg til munningen av Blixtunnelen. Altså en del av en stor helhet. Vi har ingen sum for stasjonen alene, sier Kathrine Kjelland.