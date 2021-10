Kreftstudien: Ti pasienter fikk spredning ved Haukeland. Ved de seks andre sykehusene var det tilsammen to.

Aftenposten har innhentet tall fra sykehusene som var med i Norwait-studien. Seks sykehus har svært små feil sammenlignet med det som er registrert på Haukeland.

Ahus hadde 23 pasienter med i studien, nest flest etter Haukeland. Ingen av de inkluderte pasientene har fått spredning.

Torsdag skrev Aftenposten om Norwait-studien for pasienter med endetarmskreft. Målet var å kartlegge om det er nok med stråling for pasienter som har de minst farlige svulstene, slik at man unngår å operere unødig.

Ti fikk spredning til andre organer underveis i studien. To av pasientene er døde.