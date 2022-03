Boligblokk-brannen i Drammen: Mindre spredningsfare

Brannen i en boligblokk i Drammen har ført til at flere hundre beboere er evakuert. Det er ennå ikke kontroll på brannen, men mindre spredningsfare.

NTB-Joachim Waade Nessemo

9. mars 2022 16:57 Sist oppdatert 18 minutter siden

Beboerne i en boligblokk i Drammen ble evakuert onsdag ettermiddag etter at det tok til å brenne. Brannvesenet har startet slokking, og det er ikke kontroll på brannen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Politiets innsatsleder Arne Guddal opplyser at Guddal at om lag 300 beboere er evakuert i forbindelse med brannen. Disse er evakuert fra til sammen 126 leiligheter, ifølge Drammens Tidende.

Han forteller at brannen fremdeles ikke er under kontroll, men at det nå ser ut som at det er mindre fare for at brannen sprer seg nedover.

– Brannen har startet i en toppetasje på enden av høyblokka, og hele takflata er brent ut. Det er noen betongskiller under som gjør at det er mindre fare for spredning nedover, sier Guddal.

Brannpersonell jobbet onsdag kveld i alle oppganger, og de jobbet også på taket.

Ingen skadd

– Utrolig nok er det ingen som er skadd i brannen. Noen hadde fått i seg litt røyk, i den leiligheten der brannen etter all sannsynlighet startet. Det er veldig godt å vite at ingen er omkommet i brannen, sier Guddal.

Politiet hadde ved 16.30-tiden evakuert alle beboere i samarbeid med helsepersonell.

– Noen av beboerne har hatt behov for båretransport ut – det er bevegelseshemmede, gamle mennesker og så videre, sier Guddal.

De evakuerte er samlet på Fjell skole inntil videre.

– Vi har slått inn alle dører for å kvalitetssikre at ingen er inne i leilighetene, sier Guddal.

Møte i kriseledelsen

Det var ved 15.30-tiden at nødetatene fikk melding om brannen i Lauritz Hervigs vei på Fjell i Drammen. Melder hadde observert flammer, ifølge politiet.

Etter at omfanget av brannen ble kjent, kalte kommunen inn kriseledelse, skriver Drammens Tidende. Ordfører, rådmann og andre kommunetopper satt onsdag kveld i møte om situasjonen.