Dømte Bråthen til tvungen behandling på sykehus. Mener han aldri vil bli helt frisk

Retten mener Espen Andersen Bråthen var svært syk da han drepte fem personer i Kongsberg i fjor. Så syk at han ikke kan straffes med fengsel. Den mener han fortsatt er psykotisk og aldri vil bli helt frisk.

Espen Andersen Bråthen skjøt rundt seg med piler inne i Extra-butikken i Kongsberg 13. oktober i fjor. Fredag ble han dømt.

24. juni 2022 09:31 Sist oppdatert nå nettopp

I fjor ble Bråthen den verste massedrapsmannen siden Anders Behring Breiviks terrorangrep for elleve år siden. Fredag ble han dømt til overføring på tvungent psykisk helsevern for fem drap, elleve drapsforsøk og en rekke grove trusler i Kongsberg. Alle ofrene døde nærmest momentant av Bråthens brutale knivstikk.

Bråthen slipper fengsel. Grunnen er at dommerne mener han var så syk da han utførte drapene at han var utilregnelig. Derfor sender de han til sykehus og senere helsevern, der han skal få tvungen hjelp. I dommen beskrives en svært syk mann.

Paranoid schizofren

Dommerne er helt enig med forsvareren til Bråthen, som hele tiden har omtalt drapsmannen som en svært syk mann. De er enige med aktor og forsvarer om hva som var motivasjonen for at 38-åringen gjorde det han gjorde i fjor høst:

Sykdom. Bråthen var utilregnelig da han angrep. Han hadde det som kalles sterkt avvikende sinnstilstand.

Forsvareren hr hele tiden sagt at Bråthen er en alvorlig psykisk syk mann. Han har fått diagnosen paranoid schizofreni. Han har grove vrangforestillinger i tid og forteller om forestillinger han skal ha hatt før han ble født.

Både forsvarer Fredrik Neumann (t.v.) og aktorm statsadvokat Andras Christiansen, mener Bråthen bar utilregnelig da han begynte å skyte rundt seg i

Retten: Alvorlig svikt

Retten er helt enig. I dommen beskrives en svært syk mann som på ingen måte var tilregnelig da han gikk ut i Kongsberg og begynte å skyte og drepe. Retten er ikke i tvil om at Bråthen var så syk da han begikk drapene at han ikke kan straffes.

Dommerne mener det Bråthen gjorde i Kongsberg i fjor viser en at han hadde meget sterk grad av alvorlig svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne.

De kaller handlingene grusomme og sier de vanskelig kan tilskrives en person med normal virkelighetsforståelse og funksjonsevne.

Sorenskriver Liv Taraldsrud dømte fredag Bråthen til tvungent psykisk helsevern.

De slår fast at Bråthen har hatt vrangforestillinger i tiden rett før og etter drapene. At han har grandiose tanker om egne evner og religiøse forestillinger.

I retten forklarte 38-åringen blant annet om et syn av en hvit hest og kartet over USA. Han følte seg overvåket av naboer og andre i nærmiljøet.

Behov for kontroll

Dommerne mener Bråthen har utpregede tankeforstyrrelser og usammenhengende og fragmentert tale. De mener svikten i dagligdagse funksjoner har vært omfattende.

De mener helt klart at Bråthen hadde betydelig svikt i både forståelse av virkeligheten og egen funksjonsevne da han gikk ut i gaten i Kongsberg 13. oktober i for. Han hadde sterkt avvikende sinnstilstand, mener de.

Dermed har han ingen skyldevne for noen av det han gjorde.

Retten mener at Bråthen fortsatt er psykotisk. De mener sinnslidelsen hans tilsier at han ikke vil bli helt frisk og at det vil kunne bli nødvendig med medisiner og oppfølging livet ut.

«Dette innebærer at det vil være et særlig behov for fremtidig kontroll med tiltalte gjennom påtalemyndigheten og domstolene.», skriver dommerne.

– Vil trenge behandling lenge

Bråthen har siden to dager etter angrepet i fjor vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Han mener selv at overføring til tvungent psykisk helsevern vil være bedre for ham enn fengsel.

Under rettssaken tidligere i juni vitnet psykologspesialist Pia Therese Wiik. Det er hun som behandler Bråthen nå. Hun er ikke i tvil om at Bråthen har paranoid schizofreni.

Wiik mener Bråthen har hatt vrangforestillinger i så mange år, og har en tilstand som gjør at han vil trenge behandling lenge.

På spørsmål fra aktor om Bråthen noen gang ville bli helt frisk, svarte ikke Wiik konkret, men at diagnoser er ferskvare.

Pia Therese Wiig er psykologspesialist og har ansvaret for behandlingen av Espen Andersen Bråthen på psykiatrisk sykehus.

Bråthen har sagt at han ønsket å drepe for å bli født på ny, på et bedre sted. Han var redd han skulle bli blind og tenkte det var like så godt at han bare kunne dø.

Derfor måtte han drepe for å bli født på ny, mente han. Men han innrømmet i retten at tankene om gjenfødelse bare var en idé.

– Jeg fikk den ideen på dagen, bare. Det var ikke verdt det å drepe disse menneskene. Jeg har jo det livet her å leve, sa Bråthen.

I retten sa Bråthen at han har vært mye alene de siste 15 årene. At sist han hadde noen venner var på ungdomsskolen.

Han beskrev et liv preget av sine egne problemer. Han slet med å få bolig, han drakk alkohol og brukte hasj og amfetamin.

– Jeg ble veldig dårlig. Jeg surret på, sa Bråthen.

Da han fant et sted å bo kunne han senke skuldrene. Da kunne han tenke på hva som hadde gått galt.

– Hvordan alt kunne bli som det ble, sier Bråthen.

Han mener svaret er at han var i en boble. Ikke hadde blitt lært opp til noe. Aldri hadde lest noen bøker.

– Jeg visste ikke bedre, sa Bråthen.