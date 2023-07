Direktorat: Politiet har brukt meldingstjenesten til noe den ikke er ment for

Bekymringsmeldinger fra politiet kom ikke frem til barnevernet. Byrådslederen i Bergen sier han er sjokkert.

Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) i Bergen. Vis mer

– Våre undersøkelser viser at politiet har brukt en meldingstjeneste som er ment for straffesaker. Den er altså brukt til noe den ikke er tiltenkt, sier avdelingsdirektør Andreas Rafaelsen i Digitaliseringsdirektoratet til NTB.

Rafaelsen sier det er vanskelig å anslå hvor omfattende feilen er.

Under en pressekonferanse tirsdag sier Rune Bakervik, byrådsleder i Bergen at han personlig er sjokkert.

– Dette er et nasjonalt problem som kanskje gjelder hele landet. Det har rammet Bergen, sier han.

Han forteller videre at politiet har besluttet å stoppe å benytte seg av Altinn.

– Meldinger som ikke er sett på over 30 dager, blir slettet. Heldigvis ligger meldingene ennå hos politiet, sier Bakervik.

Dette gjelder 118 oversendelser fra politiet til kommunen, som vi har oversikt over pr. nå, sier han.

– Dette gjelder ikke bare barnevern, men også andre kommunale institusjoner.

77 av de 118 har vært til barnevernet. 25 av disse har vært vurdert som bekymringsmeldinger, opplyser Bakervik.

Det er mest alvorlig at barnevernmeldingene ikke er blitt overført skikkelig, legger han til.

Ukjente meldinger

For noen av disse 25 bekymringsmeldingene er innholdet kjent.

– Men for ti av meldingene er innholdet ukjent, sier Bakervik.

Ifølge Bakervik ble dette problemet oppdaget av Lillehammer kommune for to uker siden, og da ble statsforvalteren varslet.

– Først i dag kom det ut at det kan gjelde hele landet.

Han legger til at han ikke vet hvor mange kommuner som er rammet av politiets feilbruk av systemet.

– Det vi vet er at flere kommuner i Vest politidistrikt er rammet. Politiet må redegjøre for hva som har skjedd.

– Sjokkert

For å være sikker på at dette ikke vil skje igjen i Bergen, har vi starten en intern gransking, sier Bakervik.

– Det gjenstår mange spørsmål. Jeg er sjokkert over at dette over at dette kunne skje, sier han og legger til:

– Vi kan ikke leve i et samfunn der vi er usikker på om bekymringsmeldinger kommer frem.

Kommer med oppfordring

Line Berggren Jacobsen, byråd for barnevern og sosiale tjenester, forteller at de har kunnet finne tilbake til oversendelsene fra politiet på nytt.

– For fem av sakene kan innholdet konkluderes med uten videre oppfølging. For de resterende fem må vi gjøre videre undersøkelser, sier hun.

Dette skulle barnevern fått gjort tidligere, legger hun til, og sier:

– Men barnevernet har ikke hatt tilgang til disse meldingene før nå.

Hun oppfordrer til at man får på plass en strømlinjet kommunikasjonsløsning for denne type meldinger.

– Disse meldingene må komme frem.

Umiddelbare tiltak

Nå iverksetter Politidirektoratet umiddelbare tiltak.

– Det viktigste nå blir å skaffe oss en god oversikt slik at vi kan bidra til at de som trenger hjelp og oppfølging, får det. Vi har tett og god dialog med de berørte aktørene og har høy prioritet på å skaffe oss oversikt raskt, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i en pressemelding.

Mottagerne av bekymringsmeldingene, altså de aktuelle barnevernstjenestene i kommunene, har ikke engang oppfattet eller vært kjent med at de har mottatt meldingene fra politiet.

– Vi forventer at dette undersøkes grundig, sier Justisdepartementet til NTB.

– Alvorlig

På egne hjemmesider skriver Bergen kommune at deres barnevernstjeneste er særlig rammet.

– Politiet har trodd at mottagere har mottatt, lest og håndtert bekymringsmeldingene vi har sendt dem i Altinn. Når det viser seg at mottagere ikke har åpnet meldingene fordi de ikke har vært klar over at de har mottatt dem, så er det alvorlig. Politiet følger nå opp i tett samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og KS, sier Vandvik.

Politidistriktene får i dag beskjed om å skjerpe rutinene slik at Altinn ikke brukes for å sende meldinger til kommuner via straffesakssystemet.

Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet Vis mer

Barneombud Inga Bejer Engh betegner dagens nyhet som alvorlig hvis politiet har begynt å sende bekymringsmeldinger i et nytt system uten at andre er informert om dette.

– Nå må Bufdir sammen med Politidirektoratet få dette på plass umiddelbart. Og staten må sikre at alle kommuner har systemer for å motta alle bekymringsmeldinger uansett kanal, sier barneombudet i en kommentar til NTB.