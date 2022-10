Dronesiktet russer: – Jeg skulle bare ta bilder og video til barna og kona mi

Politiet ber om fire ukers varetekt. PST vil ikke opplyse om hvordan de kom over mannen som de ba om å få pågrepet.

Politiadvokat Martine E. Haaland i tingretten lørdag morgen rett før fengslingsmøtet skulle starte.

18 minutter siden

Nok en russisk statsborger er pågrepet for droneflyging på norsk territorium.

Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett lørdag formiddag.

Like over klokken 10 kom den siktede russeren inn i rettssalen i tinghusets første etasje. Før det hadde han sittet i samtale med sin forsvarer Einar Råen.

– Han erkjenner det faktiske, men motsetter seg fengsling, sier Råen.

– Jeg har ikke gjort noe ulovlig

Etter rettsmøtet lørdag sa den siktede russeren til BT at han filmet kun for å vise familien sin hjemme i Russland hvor fint det er på reise, og hvor fint det er i Norge.

– Jeg sendte bilder og video av opplevelser og fin, norsk natur til familien. Barna mine kan for eksempel ikke gå lange fotturer som meg, så jeg ville vise dem hvordan det er.

Han viser også til at han ble stoppet med dronen av norsk politi den 13. oktober, og at de kontrollerte ham.

– De lot meg reise videre og sa ikke noe om at det er ulovlig. Jeg har ikke gjort noe ulovlig, og det var umulig å finne ut av reglene, selv om jeg prøvde å sjekke før jeg dro.

Siktedes forsvarer, advokat Einar Råen.

Forsvarer Einar Råen ba retten om å løslate klienten, og mener saken er et eksempel på en situasjon der rettsvesenet må holde hodet kaldt.

– Dagens verdenssituasjon setter i gang mange følelser. Men vi må holde hodet kaldt og nøye vurdere hva konkret som ligger i hver enkelt sak, sier Råen.

– Her er det en mann som ikke er mistenkt for å ha filmet noe samfunnskritisk.Han undersøkte reglene på forhånd, men fant ingenting om forbud. I tillegg har han blitt kontrollert med drone, av norsk politi, en uke før han ble pågrepet for det samme. Han har ingenting å skjule.

Ble arrestert torsdag

Ifølge forsvarer Råen ble siktede pågrepet i forbindelse med droneflyging i Trolltunga-området torsdag.

I retten tok forsvareren en nøye gjennomgang av regelverket for å vise at det er reglene er lite tilgjengelig og vanskelig å forstå.

Han hevder at PST skrev anmeldelsen etter at mannen ble stoppet der, og at de da baserte seg på en rapport fra politidistriktet som lot siktede reise videre.

Flere russere arrow-outward-link er den siste tiden blitt arrestert i dronesaker. Politiets sikkerhetstjeneste overtok denne uken ansvaret arrow-outward-link for å etterforske slike saker knyttet til fastlandet. PST vil blant annet se om de finner noen sammenheng mellom dronesakene.

– Vi etterlyste ham internt i politiet og anmodet om pågripelse. Så tok politiet i vest ham. Hvordan vi kom over ham, kan jeg ikke si, uttaler seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste lørdag morgen.

Bernsen sier han ikke vet hvor lenge russeren som ble tatt i Ullensvang har vært i Norge, heller ikke hvordan han kom inn i landet.

Skal ha hatt bil

Etter det BT kjenner til, mener politiet at den russiske mannen har vært flere steder i Norge. Han skal ha hatt en bil, men reiseruten hans skal ikke være klarlagt.

– Etterforskningen vil søke å finne klarhet i hvor han har fløyet drone, sier Bernsen.

Pågripelsen torsdag skjedde etter brudd på forskriften som forbyr russere arrow-outward-link å fly blant annet droner i Norge. Om den pågrepne fløy drone under pågripelsen, er usikkert.

Den russiske mannen fremstilles lørdag formiddag for varetektsfengsling i Hordaland tingrett.

Ber om fire uker

I Bergen er det politiadvokat Martine Eilertsen Haaland som representerer påtalemakten i lørdagens fengslingsmøte i Hordaland tingrett.

Hun sier de vil kreve fire uker i varetekt uten restriksjoner for den siktede russeren, men henviser ellers til PST. Haaland vil heller ikke si noe om siktelsen.

Fredag fortalte Råen om et flere timer langt avhør av klienten, men ville ikke kommentere hvordan mannen stiller seg til anklagene.

Bernsen i PST sier dronesakene de skal etterforske, må ha en eller annen form for tilknytning til Russland – altså at PST ikke skal ta alle saker som dreier seg om observasjoner av droner på land.