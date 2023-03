Elden om advokathjelpen til Jensen: Han har ikke akkurat midler gravd ned i skogen, dessverre.

Siden i fjor vår har advokatene jobbet med å få Eirik Jensen ut av fengsel. Men John Christian Elden regner ikke med å få betalt en krone for arbeidet.

Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen forlater Kongsvinger fengsel mandag kveld. Sammen med kjæresten kjørte de to hjem til Ringerike.

16.03.2023 16:14

Mandag kveld sto Ragna Lise Vikre utenfor Kongsvinger fengsel og ventet. Hun skulle plukke opp kjæresten, den tidligere polititoppen Eirik Jensen (65).

Tre år etter at han ble dømt til 21 års fengsel i saken som betegnes som den største politiskandalen i nyere norsk rettshistorie, forlot han fengsel.

Eirik Jensen har hele tiden nektet straffskyld. Siden i fjor vår har advokatene jobbet med å få Jensen ut av fengsel. Mandag lykkes de. Jensen ble midlertidig løslatt på grunn av helsen. Kriminalomsorgen mener han er for syk til å sone i fengsel.

I første omgang fikk han et straffeavbrudd i seks måneder. Vikre kaller kjæresten veldig redusert og mener han ikke har tålt å sitte inne.

Brukte ledende fagpersoner

For å få dokumentert sin egen helsetilstand grundig har Jensen hatt egne sakkyndige. Elden vil ikke si hvem de har hyret for jobben eller om det er psykolog, psykiater eller andre.

– Det har vært flere fagpersoner i bildet, også ledende innen sine profesjoner, utpekt fra begge sider, sier Elden til Aftenposten.

Eirik Jensen hjemme hos sin kjærestes hus i Ringerike mandag kveld.

Også Kriminalomsorgens egen helsetjeneste har vært med i vurderingen.

– De synes samstemte i sin vurdering om soningsudyktighet, sier Elden.

– Ingen har betalt

Han og kollega Farid Bouras begynte allerede i fjor vår å se på denne muligheten. I juli i fjor ble første søknad sendt inn. De har med andre ord jobbet en stund med å få Jensen ut.

– Hvem har betalt for dette, eller har dere tatt dette pro bono pro bonoArbeid som gjøres frivillig og vederalgsfritt som en ytelse til samfunnet.?

– Ingen har betalt noe så langt. Jensen har ikke akkurat midler gravd ned i skogen, dessverre, sier Elden.

– Betyr det at du jobber pro bono, eller gratis?

– Pr. nå er dette arbeid vi ikke regner med å få betalt for, men vi kan jo håpe at noen myndighet finner at rettssikkerhet er verdt å finansiere ved rettshjelp eller dekning av klageutgifter, sier Elden.

Han påpeker at staten normalt ikke dekker advokatutgifter for personer under soning.

– Vi forsøker i rimelig grad å følge opp klienter vi har hatt i retten mens de soner, selv om det skulle være personer som ikke kan betale for seg. Det er for å unngå klassejus der kun de som kan betale for seg, får rettssikker behandling. Samtidig er dette jobben vår, så vi må i likhet med andre arbeidstagere normalt ha lønn, sier han.

Elden vil ikke svare på hva sluttregningen lyder på så langt.

Til Advokatbladet sa Elden tirsdag at både han og Bouras er blitt «godt kjent med Gaustad og Sentralsykehuset i Akershus det siste året.»

Til Aftenposten forklarer han det med at dette er blant institusjonene Kriminalomsorgen har benyttet, og som har ønsket opplysninger.

– Normalt hadde de lagt erklæringer til grunn, men her ville de ha egne utredninger over et drøyt halvår før de aksepterte faktum, sier Elden.

Fakta Dommen mot Eirik Jensen I februar 2014 ble Eirik Jensen pågrepet. Han har hele tiden nektet straffskyld. I 2020 ble han kjent skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj sammen med, Gjermund Cappelen. Jensen ble dømt til 21 års fengsel. Cappelen til 13 års fengsel. I august 2022 ble Cappelen løslatt på prøve fra la fengsel. Dermed er begge de to personene som bel dømt nå ute av fengsel. Jensen ble også dømt til å betale 1,4 millioner kroner. Summen forverdiene lagmannsretten mener det er bevist at Jensen mottok fra Cappelen. Vis mer

Jussbuss: Klassejus

I fjor innvilget Kriminalomsorgen 57 vedtak om straffeavbrudd, ifølge Faktisk.no. Elden har avvist at løslatelsen av Eirik Jensen fra fengsel er klassejus eller forskjellsbehandling.

Jussbuss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, og er drevet av jusstudenter. I et innlegg i Advokatbladet kaller Kaja Øien Hultgren i fengselsgruppen til Jussbuss arbeidet med Jensens-løslatelsen for klassejus.

Til Aftenposten sier hun at de ikke er mot at Jensen fikk innvilget straffeavbrudd. Hun sier de heller ikke kan uttale seg konkret om hans sak når de ikke kjenner til den. De mener også at det er fint at advokater som Elden jobber for innsatte i norske fengsler, som er en sårbar gruppe i samfunnet.

– Poenget vårt er at saken illustrerer viktigheten av at innsatte får advokathjelp. Jensen har hatt tilgang på et gode i form av god rettshjelp, som de fleste innsatte ikke har. Mange måneders innsats er lagt ned og jobben som er gjort er en advokatjobb, sier Øien Hultgren.

Advokat John Christian Elden har hjulpet Eirik Jensen også etter at dommen falt i 2020.

Hun sier det er få innsatte som har råd til advokat. Når advokater sjeldent jobber pro bono, er tilgangen til rettshjelp begrenset.

– I jusbuss har vi daglig kontakt med innsatte i norske fengsler. Flere av dem oppfyller vilkårene for å få straffeavbrudd. Men uten tilgang til advokathjelp er det ytterst få som får innvilget dette, sier Øien Hultgren.

Elden svarer at denne gangen er det en (Jensen red.anm) uten midler og resursser som har fått advokathjelp.

– Men jeg er helt enig med jusbuss i at det bør ordnes en offentlig ordning som gjør at innsatte kan kjøpe advokathjelp, da det ikke er mulig for advokater å jobbe gratis alltid, sier Elden.

– Individuell vurdering

Avdelingsdirektør Paal Espen Hambre i Kriminalomsorgsdirektoratet sier de ikke kan kommentere spesifikt på sak eller person av hensyn til lovpålagt taushetsplikt.

På spørsmål om det stemmer at kriminalomsorgen ville ha egne utredninger over et drøyt halvår sier han på generelt grunnlag at når innsatte søker om straffavbrudd, så gjøres det en individuell og helhetlig vurdering av domfelte og saken. Alle relevante forhold gjennomgås. For eksempel helsen og mulighetene for tilrettelagt soning.

– Dersom det vurderes som nødvendig, innhentes det ytterligere dokumentasjon i saken, eller det benyttes sakkyndige for å vurdere domfeltes helsetilstand, sier han.

Han sier egne utredninger brukes der det anses nødvendig for å avklare domfeltes soningsdyktighet og muligheten for tilrettelegging.