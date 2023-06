Kraftig økning i overvekt og fedme blant gravide

Høyere risiko for spontanabort, svangerskapsdiabetes, høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning og blødninger under og etter fødselen.

Illustrasjonsbilde av gravid kvinne med barn.

27.06.2023 11:58 Oppdatert 27.06.2023 12:31

40 prosent av kvinner som blir gravide i Norge er overvektige eller har fedme rett før svangerskapets start. Det viser tall fra Medisinsk fødselsregister.

– Vi ser en økende gruppe kvinner som har høyere risiko for at det oppstår komplikasjoner i løpet av svangerskapet, under fødselen og etter fødselen, forteller Liv Cecilie Vestrheim Thomsen til Aftenposten. Hun er overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Utviklingen er en utfordring for fødeavdelingene, ifølge Thomsen.

– De må passes ekstra på. Det kan hende at fødeavdelingene i Norge ikke er klare for det som skjer. Det er viktig at de rigger seg for all den ekstra oppfølgingen, sier hun.

Økende oppfølgingsbehov

Ifølge Thomsen er det en særlig økt risiko hos gravide med fedme. Disse har høyere risiko for spontanabort, svangerskapsdiabetes, høyt blodtrykk, svangerskapsforgiftning og blødninger under og etter fødselen.

– Det anbefales at man tar dem inn til minst én ekstra kontroll, sier Thomsen.

Hun forteller at for fødeavdelingen er det en del praktiske ting å tenke på når den som skal føde har fedme.

– Man må sjekke at man har et operasjonsbord og en fødeseng som tåler høy vekt. Det er enkle ting, men det er viktig at man sjekker at det er tilgjengelig.

– Hvis helsevesenet planlegger ordentlig, så vil risikoen bli lavere. Det skal være like trygt for kvinner med høy kroppsmasseindeks å føde. Derfor ønsker vi å løfte denne trenden frem, fortsetter Thomsen.

En del av en nasjonal trend

Andelen med overvekt og fedme i befolkningen generelt har økt over mange år.

– Det er den samme trenden i samfunnet, hvor stadig flere diagnostiseres med overvekt og fedme.

Og ifølge overlegen øker sannsynligheten for høy kroppsmasseindeks for hvert svangerskap.

– De fleste kvinner snakker om at de legger på seg for hver fødsel og at det er vanskelig å gå ned i vekt. Og ut fra tallene ser det sånn ut, forteller Thomsen.

Tallene viser nemlig at det er flere normalvektige blant førstegangsfødende.

– For hvert barn kvinnene får, har de en litt høyere kroppsmasseindeks.

Samtidig som antallet med overvekt og fedme øker, er det færre gravide som er undervektige. Thomsen understreker at undervektige også har en økt risiko ved graviditet sammenlignet med normalvektige.

– Det er ikke negativt at andelen undervektige går ned. Men fordi det er færre som er undervektige og flere som er overvektige, forskyves gjennomsnittet oppover.