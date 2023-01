Sjefen på Helge Ingstad om den tiltalte vaktsjefen: – En fyr jeg stolte veldig på

Preben Ottesen ble vekket av et smell den natten Helge Ingstad-fregatten kolliderte.

Preben Ottesen var skipssjef da Helge Ingstad-fregatten kolliderte og sank. Tirsdag forklarte han seg for Hordaland tingrett.

31.01.2023 09:05 Oppdatert 31.01.2023 10:09

Saken oppdateres

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS. Fregatten til 4,3 milliarder kroner sank og gikk tapt.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person: Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten. Preben Ottesen var sjef på fregatten. Han lå og sov natten da ulykken skjedde.

Tirsdag forklarte han seg for retten om hendelsen og om årsaker til at havariet kunne skje på hans vakt.

Håndplukket

Den tiltalte vaktsjefen var leder for navigatørene på Helge Ingstad. Han ble pekt ut av Preben Ottesen.

– Jeg plukket ut den som var best egnet. Det handlet om hvem som var interessert i å ta jobben, som er gode til å organisere og har lengst erfaring innenfor navigering, sa Ottesen.

Ottesen er nå sjef for operasjonsavdelingen i Sjøforsvaret. Det er den avdelingen som drifter den operative virksomheten.

– Tøff muntlig eksamen

Tiltalte har forklart at han kjente et press på å bli klarert som vaktsjef. Han hadde bare seilt i åtte måneder som vaktsjef før ulykken.

– Det var tøft å bli klarert som vaktsjef. Du risikerer å gå ut av Sjøkrigsskolen uten å bli klarert. Det er en tøff muntlig eksamen, sa Ottesen.

Han opplevde tiltalte som dyktig.

– Han var flink og en fyr jeg stolte veldig på.

Ottesen sa seg uenig i at det legges mye press på å klarere vaktsjefene raskest mulig. Han observerte tiltalte på bro under seiling, og brukte mye tid på det. Det var Ottesen som til slutt bestemte hvem som ble klarert til jobben.

– Jeg ville aldri klarert en navigatør til å stå på bro alene som jeg ikke stolte på. Jeg skal jo sove i båten selv, og går og legger meg med ansvaret for 126 andre, sa Ottesen.

Preben Ottesen var sjef på fregatten da den havarerte. Her er han i Hordaland tingrett tirsdag med statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

Den personen som skulle holde utkikk med styrbord-side av fregatten hadde matpause før kollisjonen.

Vaktsjefen, som nå er tiltalt, var ikke klar over at hun var borte. Det er nemlig bekmørkt på broen om natten.

– Hvem har ansvaret for å sørge for at alle er på plass, spurte statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

– Det er vaktsjefens ansvar å se til at alle er på jobb, svarte Ottesen.

– Synet og lyden var helt forferdelig

Kollisjonen skjedde i Hjeltefjorden utenfor Bergen natt til 8. november. Ottesen lå på lugaren og sov.

– Hvorfor gikk du å la deg den natten får jeg sikkert spørsmål om senere. Det er en bred fjord, og det er ikke veldig mye kryssende trafikk der. Det er en fin plass å ta pause, sa han.

Han mente at «alle» vet at olje- og gassterminalen Stureterminalen lå i fjorden.

– Den er veldig synlig når du kommer opp der. Det er noen grassalt store skip som går ut og inn derfra. Det er fartøy du holder deg unna, så det er sjeldent du kommer i konflikt med det, sa han.

Ottesen ble kastet ut av sengen på lugaren da fregatten kræsjet inn i tankbåten.

– Jeg våknet av at jeg ropte «nei» og skjønte med én gang at det var alvorlig. Det var en så brå sideveis bevegelse i fartøyet at vi måtte ha truffet noe, sa Ottesen til Bergens Tidende etter ulykken.

Fakta Skipssjefens arbeidsoppgaver I stillingsbeskrivelsen «skipssjef om bord på Nansen-klassen-fregatt» hadde skipssjefen følgende hovedoppgaver: Ansvarlig for all drift av fartøyet, utdanning og opplæring av personell under seg.

Skipssjefen er ansvarlig for disponeringen av økonomi og oppfølging av budsjett.

Ansvarlig for kvalifisering og klarering av ny vaktsjef. Kilde: Havarikommisjon, delrapport 1 etter Helge Ingstad-ulykken. Vis mer

– Ikke syndebukk

Det er lite uenighet mellom forsvarer og aktoratet om hva som skjedde. Men de er uenige om hvem som skal bære ansvaret for at det gikk så galt.

Den tiltalte opplever å bli utpekt som syndebukk. Det er urimelig, fordi ulykken skjedde som følge av en systemsvikt, ifølge forsvarer Christian Lundin.

Statsadvokatene mener den tiltalte er ansvarlig for ulykken, fordi det var han som styrte skipet. De sammenligner det med ansvaret til en fører på fritidsbåt.