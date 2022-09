Utdanningsforbundet forlater forhandlingene hos Riksmekleren

Utdanningsforbundet forlot Riksmeklerens kontor i 14-tiden søndag. Da hadde møtet vart i to timer. Nå frykter lederen at det går mot tvungen lønnsnemnd.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

16 minutter siden

– KS viser ingen vilje til å komme oss i møte. Vi styrer ikke mot tvungen lønnsnemnd, men med en arbeidsgiver som ikke rikker seg, så må vi fortsette, sier leder Steffen Handal på Utdanningsforbundets nettsider.

Både KS, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund deltok på møtet søndag.

– Kort oppsummert så fortsetter streiken. Vi vil trappe opp som planlagt i morgen, fortsatte Handal.

Til NTB sier Handal at KS ikke hadde rikket seg en millimeter, og at man derfor ikke sa noen grunn til å fortsette møtet. Tidligere i uka har Utdanningsforbundet flere ganger uttrykt at de er redde for at KS styrer mot tvungen lønnsnemnd.

– Den bekymringen øker nå. De viser ingen tegn til bevegelse, det er veldig fastlåst. Samtidig blir barn og unge rammet hardt av streiken, og det er en oppskrift fra KS for å fraskrive seg ansvaret og heller plassere det hos regjeringen, sier Utdanningsforbundet-lederen til NTB.

Streiken har pågått siden før sommeren og er allerede den lengste lærerstreiken vi har hatt i Norge. Fra mandag vil 8.200 lærere være i streik.

Lærerne streiker fordi de ikke er fornøyd med tilbudet i meklingen før sommeren. Utdanningsforbundet gikk lørdag ut med et forslag som ifølge dem skal hjelpe lærerne med å komme bedre ut av lønnsoppgjørene i både 2022 og 2023 – og samtidig være innenfor rammen for oppgjøret og spiselig for de 37 andre forbundene i KS-oppgjøret.

– Jeg tror det var viktig for befolkningen å se at avstanden ikke er så stor, at det er rimelige krav, og at det er fullt mulig å løse denne streiken, sier Handal.