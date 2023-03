Vinteren slipper ikke taket. Men etter enda mer sludd og snø blir det sol.

Regn, sludd, snø, lavtrykk og en pinlig Aftenposten-blemme – og vinteren er ikke over ennå.

Det gikk mot en varm helg 23. mars i fjor, men i år er situasjonen en ganske annen.

27.03.2023 13:25 Oppdatert 27.03.2023 14:19

Bare for å ta det med en gang: Det blir en kald slutt på mars.

– Det blir regn, sludd og snø. Alt ut ifra hvor man befinner seg, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Iselin Skjervagen til Aftenposten.

Tirsdag kommer et lavtrykk fra vest som brer seg østover. Onsdag kan det falle mer snø i Oslo.

Fra sent tirsdag kveld og frem til onsdag formiddag ventes 5 til 15 cm med snø i Oslo, melder instituttet.

– Men Trøndelag slipper unna, føyer hun til.

Frem mot helgen vil lavtrykket ellers erstattes av høytrykk. Sola skal skinne, nedbøren utebli. Temperaturen? Jo, sånn noenlunde.

– Lørdag og søndag blir to kjempefine dager, sier Skjervagen.

Og slik er det ventet å holde seg til onsdag 5. april. Det er godt nytt for de som vil varme opp til siste del av påsken i skiløypene. På fjellet er det mye snø og den vil neppe tine nevneverdig, ifølge Skjervagen.

Aftenposten beklager (nesten)

Aftenposten skrev i februar at våren nærmer seg – eller kanskje allerede var her.

Det var fullstendig skivebom. Ja, det er like før vi må beklage. Men selv om artikkelen kanskje bar preg av et vårlig mot, var poenget godt. Faktum er at våren i voldsomme klyv har forflyttet seg i retning julen:

Mellom 1931 og 1960 startet våren 20. mars.

Mellom 1961 og 1990 startet våren 17. mars.

Mellom 1991 og 2020 startet våren 7. mars.

Nå er det straks april og det er meldt nattefrost så langt værvarselet strekker seg.

Det så altså slik ut på Bygdøy i februar. Ikke rart vi lot oss lure.

Våren defineres som når temperaturen i snitt vaker et sted mellom null og ti grader gjennom døgnet. I det siste har det vært flere døgn med vintertemperaturer.

Så, våren?

... Vel, meteorologen er mest opptatt av snøskredfaren.

Snøen blir værende

For tiden er det sendt ut både gult og oransje snøskredfarevarsel flere steder i landet.

– Det er egentlig en ganske normal vintersituasjon med moderat snøskredfare mange steder, sier Solveig Kosberg. Hun er vaktleder for snøskredvarslingen til Norges vassdrags- og energiforbund (NVE), som står bak varslingstjenesten Varsom.

– Så lenge det er snø og bratt nok, så kan det være fare for skred, understreker hun.

I Jotunheimen og på Nordvestlandet er det utstedt oransje farevarsel. Her må folk være ekstra forsiktige. Dersom man ikke har svært god kunnskap om hva man driver med, er det best å holde seg unna rasutsatte områder.

Kosberg oppfordrer folk til å laste ned Varsom-appen som viser hvor det er farlig å bevege seg.

En kald start på våren

Men ikke alle trives best med ski på bena. For dem er prognosene fremover dårlig nytt. De vårlige temperaturene lar fortsatt vente på seg.

Og synes du mars har vært ekstra kald, tar du ikke feil.

– På mange stasjoner er det registrert mer enn to grader under normalen, sier Ketil Tunheim. Han er klimavakt ved Meteorologisk institutt.

I mars i fjor var snittemperaturen 2,9 grader. Så langt i mars i år er snittemperaturen -0,3, ifølge Yrs statistikk.

Men er det eksepsjonelt kaldt til å være mars? Det er det foreløpig for tidlig å svare på. Det vil man først vite når måneden er ferdig og man får gått gjennom målingene.

Men Tunheim har sine tvil.

– Jeg har sett kaldere før, sier han.