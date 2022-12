Russisk båt ankret opp ved Mongstad

Slik svarer Forsvaret om at et russisk fiskefartøy fikk ankre opp like ved oljebasen.

Den russiske fiskebåten «Matritsa» lå fredag ettermiddag utenfor Fonnes, like ved Mongstad. Fartøyet er markert med en runding.

10 minutter siden

(Bergens Tidende): Avisa Strilen meldte fredag om den russiske fiskebåten «Matritsa», som torsdag kveld ble observert ankret opp på Fonnesflaket i Fensfjorden.

En lokal mann syntes det var spesielt med en russisk fiskebåt så nær Mongstad-raffineriet og rørledningene.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn