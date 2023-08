Regjeringen mener studentene har fått et historisk løft. Men inflasjonen sender studentene tilbake til start.

Historisk løft i studiestøtten, sier Arbeiderpartiet. Men rekordøkning i leie- og matvarepriser sluker mye av økningen.

Sebastian Amundsen står utenfor leiligheten han skal på visning til. Det haster å finne en leilighet til studiestart, for både tid og penger er i ferd med å renne ut. Vis mer

Publisert: 13.08.2023 Oppdatert: 13.08.2023 19:18

– Nå kjenner jeg at jeg er skikkelig spent, sier Sebastian Amundsen.

Han rister litt på armene og lener vekten fra det ene benet til det andre i raske bevegelser.

Utleieren har akkurat ringt ham og sagt at han blir litt forsinket. Sebastian skal på nok en visning på en leilighet i Oslo. Jakten på en leilighet har allerede vart i en måned, og han begynner å få dårlig tid.

Sebastian Amundsen snakker med utleier på telefon. Vis mer

Studiet starter på mandag, og for å beholde studieplassen er han nødt til å møte opp første skoledag.

Familien hans bor i Trondheim, og han har derfor sjekket inn i en Airbnb-leilighet som han bor i midlertidig. Den leiligheten koster ham 12.000 kroner hver uke.

Også leiligheten han nå, skal på visning til sprenger budsjettet.

Ap: – Historisk løft

Studenter som Sebastian mottar 137.907 kroner i basislån fra Lånekassen det kommende studieåret.

Det tilsvarer en økning på syv prosent sammenlignet med i fjor, da studentene mottok 128.887 kroner.

Det betyr 820 kroner mer å rutte med i måneden, fordelt på 11 måneder.

Elise Waagen, som er utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, kaller det et «historisk løft».

– Det er den største økningen i studiestøtte på 15 år, forteller Waagen.

Fakta Studielån for studieåret 2023 til 2024 Studenter som studerer på fulltid i studieåret 2023/2024 mottar totalt 137.907 kroner fra staten. Fordelt på 11 måneder tilsvarer det 12.537 kroner pr. måned. Men av disse er godt over halvparten, 82.744 kroner, et lån som må betales tilbake. Resten, 55.163, kan omgjøres til stipend, dersom man fullfører graden man har påbegynt. Tall fra statens Lånekasse viser at studenter i snitt sitter igjen med 410.000 i gjeld etter endt studium. Flere studenter fikk den første utbetalingen på 25.094 kroner 5. august. De resterende utbetalingene denne høsten vil være på 9.403 kroner. Vis mer

Historisk vekst i leieprisene

Men hvor stor er «den historiske» økningen egentlig?

Fredag kom ferske tall fra Eiendom Norge som forteller om en prisøkning på hele 9,3 prosent i leieprisene, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Det siste året har vi sett en historisk sterk vekst i leieprisene. Stavanger, Sandnes og Oslo leder an i utviklingen.

Det skriver administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en pressemelding fredag.

Tilsvarende har matvareprisene økt med 9,2 prosent det siste året. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dermed spiser inflasjonen opp de ekstra hundrelappene studentene får i lommeboken.

Og slik har situasjonen vært lenge. Sammenligner man støtten med det såkalte grunnbeløpet i folketrygden (G), tilsvarer støtten for studieåret 2023–2024 kun 1,16 G. Altså det samme som i fjor.

På 90-tallet var studiestøtten så høy som 1,58 G. Siden har den hatt en stabil nedgang.

– Vi skulle selvsagt gitt mer, men i tøffe tider så er det harde prioriteringer, og det var ikke rom for å gi mer, sier Waage.

Endelig kommer utleier og låser opp leiligheten for Sebastian. Visningen er i gang.

I TIDSKLEMME: Sebastian er nødt til å finne leilighet før studiestart mandag. Vis mer

Planen til Sebastian var opprinnelig å flytte inn i en leilighet sammen med to kompiser fra Trondheim som også skulle begynne å studere til høsten.

Men leieprisene i Oslo ble for høye. De valgte å takke nei til studieplassen, og nå er Sebastian nødt til å finne leilighet alene.

Sebastian sier han er heldig. Han har foreldre som hjelper ham på vei de første månedene inntil han finner seg en deltidsjobb i Oslo. Uten dem hadde ikke studielånet alene strukket til.

Sebastian sjekker utsikten fra leiligheten. Jusbygget ligger knappe ti minutter fra leiligheten. Vis mer

Makroøkonom: En overdrivelse

Ikke alle er like imponert over støtten fra regjeringen.

Øivind Nilsen er makroøkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han kaller Waages påstand for en overdrivelse.

– Nominelt er det jo sant, men det er jo som å si at lønnsløftet er historisk når vi vet at inflasjonen spiser det opp. Det er en overdrivelse å si at det er et historisk løft, sier han.

Nilsen mener studentene får lite igjen, selv om beløpet på papiret har økt.

I tillegg settes rentene på studielånet ytterligere opp og er nå på sitt høyeste siden 2009.

Studentene må derfor betale mer i gjeld når de er ferdige å studere.

Nilsen understreker også at de drastiske prisøkningene på mat og husleie svir ekstra mye for nettopp studentene.

– Det er viktig å ta med seg at mat og husleie utgjør så mye større andel av det studenter bruker enn i samfunnet ellers.

Og det er ikke bare de høye leieprisene som skaper trøbbel for studentenes bosituasjon.

Fredag meldte NRK at over 12.000 studenter står i boligkø, og at flere ender opp med å måtte sove på madrass på gulvet.

KJAPP AVGJØRELSE: Det tar ikke mange minuttene før Sebastian bestemmer seg. Etter å ha skannet rommene fort, tar han sats og spør om å flytte inn om knappe tre uker. Vis mer

Tilbake på visning i Oslo går det fort for seg. Mens utleier har det travelt og svarer på flere telefoner underveis i visningen, så ser Sebastian seg rundt.

Det tar ikke mange minuttene før Sebastian har bestemt seg.

– Jeg gjør det, eller? Jo jeg gjør det. Kan jeg flytte inn mandag, spør han megleren.

De blir enige om å skrive kontrakt til helgen. Vips, så er det gjort. Han har leilighet til studiestart.

Men det koster.