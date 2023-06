Visma: Kommunene må selv finne ut om de er rammet

Aftenposten har sjekket Norges 20 største kommuner, 14 av dem kan være rammet av barnevernsrotet. Kommunene må selv finne ut om problemene gjelder hos dem.

Systemet for å melde bekymring til barnevernet, har ikke fungert slik det skulle.

05.06.2023 13:00 Oppdatert 05.06.2023 13:35

En feil i Vismas system har gjort at 21 bekymringsmeldinger til barnevernet ikke har nådd frem i Bergen kommune. De er heller ikke funnet igjen. Feilen rammer også andre kommuner, men hverken Visma eller kommunene vet hvem som er rammet eller hvor stort omfanget er.

Visma sier de jobber med kundene i kommunene, men at kommunene selv må finne ut om de er rammet og hvor mange meldinger som eventuelt er blitt borte.

Visma kan ikke sjekke mangler på systemnivå for kommunene.

I en detaljert beskrivelse har Visma bedt kommunene gå inn i systemene. Der kan de finne en logg over meldinger og avvik. Om de skulle finne feil, er det likevel svært sannsynlig at store mengder informasjon er gått tapt.

– Det er høy risiko for at informasjon er tapt for alltid. Meldinger som er bekreftet mottatt, slettes rutinemessig fra portalen etter fjorten dager.

Det sier Lage Bøhren, kommunikasjonssjef i Visma.

Dette gjelder også meldinger som er blitt feilaktig bekreftet mottatt.

Man vet på et overordnet nivå at antallet bekymringsmeldinger totalt sett har gått ned de siste årene:

Aner ikke hvem som har sendt bekymringsmeldinger

Visma eller kommunene vet heller ikke hvem som har sendt bekymringsmeldinger. Man kan med andre ord ikke be folk som har sendt inn meldinger bakover i tid, om å gjøre det på nytt.

Feilen som har skjedd, er at de som har sendt inn bekymringsmeldinger har fått en kvittering på at meldingen har nådd frem. Denne kvitteringen har kommet uavhengig av om bekymringsmeldingen faktisk har nådd mottager eller ikke.

Systemet til KS, hvor man sendte inn bekymringsmeldinger, har hatt en integrasjon fra Visma som skulle fordele meldingen til kommunene. Her har meldinger i noen tilfeller ikke kommet frem.

– Dette er svakheten i systemet, sier Bøhren, som legger til at feilen er rettet og at Visma beklager det som har inntruffet på det sterkeste.

Hadde det ikke vært for en helsesykepleier i Bergen, ville det kanskje aldri blitt oppdaget.

Les også Bekymringsmeldinger til barnevernet er slettet: – Potensielt katastrofal feil

Dette er meldingen som startet alt

Helt siden september 2020 er det ikke sikkert at bekymringsmeldinger til barnevernet har kommet frem. Det ble oppdaget på grunn av en helsesykepleier.

Hun sendte 1. februar en bekymringsmelding om en familie i Bergen. Den fikk hun aldri svar på, fordi barnevernstjenesten aldri mottok varselet. Det førte til at Bergen kommune varslet datatilsynet.

Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) i Bergen

«En bekymringsmelding sendt via den nasjonal portal for bekymringsmeldinger kom ikke frem til barnevernstjenesten sitt fagsystem. Per dags dato er det usikkert hvor i systemet feilen har oppstått», skrev kommunen i meldingen til Datatilsynet.

Mandag fortalt Bergen kommune om at feilen har rammet langt flere bekymringsmeldinger. De har oppdaget at 21 bekymringsmeldinger er blitt borte.

Det ble fort klart at opptil 244 kommuner kan være rammet av samme feil.

Flere jobber nå på spreng på å finne ut av hvor alvorlig de er berørt. Kommuner som Oslo, Asker, Tromsø og Tønsberg jobber nå med å kartlegge.