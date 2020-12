Reagerer på ordføreren som er fjernet fra offentligheten: – Dette er frisering av historien

Historien må vises frem slik den var, og ikke tilpasses et «utstillingsvindu» av i dag, mener historikere.

Albert Fjermeros (1901–1975) var i mange år lærer på Åmot skole i Setskog, en liten. Etter krigen ble han suspendert. Paal Audestad

11. des. 2020 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

A-magasinet skrev fredag om Albert Fjermeros, NS-ordføreren som er slettet fra all offentlighet, 75 år etter krigen.

I den lille grensekommunen Setskog i Akershus ble han demokratisk valgt til ordfører i 1935. Men i 1940, etter at Norge var i krig, valgte han å melde seg inn i Nasjonal Samling, som samarbeidet med okkupasjonsmakten.

Innmeldingen skulle få store konsekvenser for ham og familien. Selv om Fjermeros aldri ble noen overbevist NS-mann og frikjent under landssvikoppgjøret, er han fjernet fra ordførergalleri og arkiv. Slik mener historikere at den vanskelige historien fra andre verdenskrig redigeres.

Gunnar D. Hatlehol, historiker og forsker ved NTNU, mener Fjermeros-saken er redigering av «den vanskelige historien».

– Ikke bare redigering, jeg vil kalle det frisering. Fjermeros’ ordførertid er blitt fjernet fra historien. Det er uredelig mot de faktiske historiske hendelsene i kommunen, mener han.

Hatlehol tar forbehold om at han ikke kjenner hele saken, men han har lest landssvikdommen.

– Den er uvanlig mild og overraskende forsonende i sin form.