Har du husket å revaksinere deg som voksen?

Nesten alle barn får vaksine mot en rekke sykdommer. Det får de gjennom et opplegg på helsestasjonen. Men ikke alle vaksinene varer livet ut.

Mellom 95 og 97 prosent av alle norske barn blir vaksinert mot mange sykdommer. Men få voksne vet at de bør vaksinere seg hvert tiende år. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nå nettopp

Det gjelder blant annet vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Disse vaksinene må oppdateres hvert tiende år.

Nå stiller Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet seg bak et forslag fra SV. De vil ha et program som sikrer at befolkningen får nødvendige vaksiner gjennom hele livet.