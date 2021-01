Letemannskaper inn i skredområdet – søker etter tre savnede personer

Klokken 9 mandag rykket mannskaper på nytt inn i det skredrammede området i Gjerdrum for å gjøre søk etter tre personer som fortsatt er savnet.

Politiet gjenopptok mandag morgen søk etter de tre siste omkomne i skredområdet i Gjerdrum mandag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken, sa politioverbetjent i Øst politidistrikt, Anders Mansaas, i en pressemelding før helgen.

De tre som fortsatt er savnet, er Rasa Lasinskiene (49) og mor og datter Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13). Sju personer er funnet omkommet i skredet.

Søket på Ask i Gjerdrum ble satt på vent for snart to uker siden etter at det gikk et mindre skred i skredområdet. Samme dag sa politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt at de ikke lenger har håp om å finne overlevende i skredet.

Bruker gravemaskiner

Det er bygd en anleggsvei ned i skredgropen, hvor det mandag morgen var kjørt inn to gravemaskiner og enkelte kjøretøyer fra politi og nødetater. I tillegg er sivilforsvaret på plass.

Norges vassdrags. og energidirektorat (NVE) ankom rett etter klokken 9 for å bistå i søket ved blant annet å overvåke og sikre skredkanten.

– Vi har stor forståelse for at de etterlatte har behov for svar. Vi bidrar med det vi kan for å støtte politiet i søkearbeidet. Det er fraktet inn to gravemaskiner, hvorav den ene med ekstra lang rekkevidde, for å kunne legge best mulig til rette for politiets videre arbeid, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

Henter ut eiendeler

I løpet av de neste to ukene skal brannfolk hente ut nødvendige eiendeler for de skredrammede. Det dreier seg om 150 boliger.

– I denne første runden er det nødvendige eiendeler, som for eksempel briller, PC, nettbrett, bankkort, lommebok, kodebrikker, skolesaker eller viktige arbeidsklær. Det legges vekt på ting som de skredrammede savner og trenger i hverdagen. Forhåpentlig blir det også mulig å hente ut mange titalls biler, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.