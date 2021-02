Oslofolk må bruke munnbind når de besøker butikker i fjellheimen

Nordmenn strømmer til fjells i vinterferien. Men de må være klar til å reise hjem på kort varsel eller gå i karantene, dersom det dukker opp lokale smitteutbrudd.

Avstand og munnbind i heiskøen, slik blir vinterferien. Her fra Hemsedal. Foto: Halvard Alvik

12. feb. 2021 18:42 Sist oppdatert nå nettopp

Bør gjester få overnatte, kan du lade elbilene på vei til fjellet og er det ok å spise buffetfrokost på hotellet?

Alt dette skal assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad svare på, men det kommer vi tilbake til.

Fredag la helsemyndighetene frem nye formaninger om hvordan vi skal forholde oss til vinterferien som starter om en uke.

Det skjer samtidig som de mer smittefarlige virusvariantene - omtalt som mutantene - dukker opp.

Regjeringen ber folk om å la være å reise til utlandet.

Kjenner du deg litt uggen, skal du uansett holde deg hjemme.

Alle andre kan altså feriere i Norge. Samtidig er det mange regler å forholde seg til om du skal feriere på egen eller leid hytte. Planlegger du hotellferie er det andre regler.

Andre vil gjerne ha noen dager i byen, men der gjelder koronatiltakene selv om det er ferie.

Men det er komplisert. De nye muterte utbruddene har ført til at det i en rekke områder av landet har innført lokale strengere tiltak.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer de mange ulike reglene og rådene. Foto: Berit Roald / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forklarer de mange ulike reglene og rådene med at myndighetene ønsker færre tiltak i kommuner der det er lite smitte.

Alternativet til å ha ulike regler er at det ville blitt like strengt. Men at dette kan virke forvirrende, er han enig i.

Greit å lade bilen?

– Er det for eksempel ok å stoppe og fylle bensin/lade elbil på veien?

– Ja, det er helt ok. Men om man stanser for å betale eller handle, er det viktig at bare én person går inn i butikken. Det gjelder generelt at bare én person og ikke hele familien går inn i butikken. Men det generelle rådet er å handle det du trenger på turen i hjemkommunen din før avreise.

– Hvorfor frarådes det mot besøk på hytta når det er greit med besøk i hjemmet?

– Sjansen for at du får besøk av folk du vanligvis ikke omgås, øker når du er på en hytte. Det kan være folk som kommer fra andre deler av landet og besøker deg på hytta, som ellers ikke ville kommet som et nabobesøk hjemme. Den typen kontakt øker smitterisikoen.

– Er det forskjell på om gjester overnatter eller ikke?

– Ja, det anbefales at man begrenser antall overnattingsgjester. Skal man dele rom, skal det være med dem en vanligvis bor sammen med. Igjen er dette viktig i hytter, fordi de ofte er mindre. Ventilasjonen er dårligere, og dermed er smitterisikoen større. Derfor er det annerledes på hytte enn hjemme.

– Er det forskjell om gjestene kommer fra kommuner med lavere eller høyere smittetrykk?

– Du skal følge de smittevernrådene der du bor i tillegg de som gjelder lokalt der du reiser til på vinterferie. Dersom du kommer fra et sted der rådet er at en bruker munnbind på butikken, skal du også gjøre det på lokalbutikken der du er på ferie. Det bør du gjøre, selv om du er den eneste som har munnbind. Grunnen er at det er større smitterisiko fordi du bor på et sted med mer smitte.

– Vi skal feriere i Norge, hva med Svalbard?

– Det er egne strengere regler for Svalbard. Du må blant annet teste deg før du reiser dit.

Oslo-folk og supermarked

– Hva er egentlig logikken bak at folk fra Oslo-området kan handle i en butikk, men ikke på kjøpesenter i andre kommuner?

– Det er et tiltak som er innført i forbindelse med utbrudd av muterte virus. Kjøpesentre tiltrekker seg handlende fra et større geografisk område.

– Er det ok å bo på hotell og spise frokostbuffet?

– Ja, dersom man følger de reglene som gjelder for hotellet, holder god avstand og har differensierte spisetider. Mange hoteller har innført det. Da kan en gjøre det på en smittevernfaglig god måte.

– Hva med besøk i varmestuen i alpinanleggene?

– Det bør en unngå i størst mulig grad. Det er også noe alpinanleggene har jobbet med. Steder der det vanligvis er mange mennesker og dårlig ventilasjon vil få adgangsbegrensninger. Dette er et problem vi er meget oppmerksom på.

Samme regler i byen

– Det snakkes mye om dem som skal til fjells i vinterferien. Men noen er urbane, er det greit å dra på besøk til venner i en by, for eksempel Oslo?

– Ja, men det er de samme reglene som gjelder, selv om det er vinterferie. Fordelen med at noen drar på hytta, noen på hotell og noen på byferie er at vi sprer oss litt. Følg de lokale smittevernreglene og hold avstand.

Unngå kollektivtransport

I alle tilfeller råder myndighetene deg til ikke å ta kollektiv transport, om du kan unngå det.

Ved mistanke om smitte: Test deg og overhold karantenereglene.

Og som det understrekes: Alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien dersom det oppstår lokale utbrudd enten der du bor eller der du skal reise. Da vil det kunne komme nye lokale råd og regler å forholde seg til.

Dersom alle følger rådene, mener myndighetene det hindrer en oppblomstring i smitten i Norge etter ferien.