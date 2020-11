Bærum vil ikke kopiere Oslo. Holder treningssentre åpne og tillater skjenking.

Flere kommuner rundt Oslo kopierer byens koronatiltak. Men Asker og Bærum følger ikke hovedstaden.

Bærum innførte tirsdag strenge koronatiltak, men har valgt å ikke kopiere Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Tirsdag våknet Oslo til en sosialt nedstengt by. Forbud mot innendørs arrangementer, stengte treningssentre og skjenkestopp var blant de kraftige tiltakene som trådte i kraft ved midnatt.

Helseminister Bent Høie har ved flere anledninger bedt kommunene rundt Oslo følge etter og vedta like strenge tiltak som byrådet i hovedstaden.

Mandag kveld ble det holdt et møte i formannskapet i Bærum kommune. Der ble det diskutert hvilken koronalinje kommunen skal velge.

Bærum innfører strenge tiltak, men kopierer ikke Oslo. Treningssentre, svømmehaller, idrettshaller, museer og biblioteker skal holde åpent. Det ble heller ikke innført forbud mot alkoholservering.

Tirsdag stengte alle treningssentrene i Oslo. Bærum har bestemt å holde sine sentre åpne. Foto: Stian Lysberg Solum

Kommuneoverlege: Advarer om høy smittefare på treningssentre

Mens Bærums-folk fortsatt kan trene som normalt, stengte Oslo alle sine treningssentre tirsdag. Til Budstikka sier Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlegen i Bærum, at han mener det er særlig høy fare for smittespredning på treningssentre.

I forkant av mandags møte, ble politikerne i Bærum rådet av kommuneoverlegen til å støtte Oslo kommunes beslutning og stenge treningssentrene. Rådet ble ikke lyttet til. Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær begrunner avgjørelsen slik overfor Aftenposten:

– I tre-fire tilfeller har det vært mistanke om mulig smitte, men gjennom omfattende smittesporing har det ikke vært dokumentert smitte fra treningssenter og serveringssteder i Bærum, sier Herdlevær.

Hun understreker at Bærum har lagt seg tett opp til Oslo i mange av tiltakene, men har i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger gjort lokale vurderinger.

Øker kapasiteten ved treningssentrene

Under mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen fikk Bent Høie spørsmål om innbyggerne i Oslo kan reise til Bærum for å trene og drikke øl. Svaret han ga var tydelig:

– Det er ikke greit. Vi jobber nå for at kommunene rundt i størst mulig grad skal ha de samme reglene. Jeg opplever at veldig mange kommuner er innstilt på dette, og jeg forventer at disse reglene blir mest mulig like i løpet av dagen og de nærmeste dagene, sa helseministeren til NTB.

Kommunaldirektør Herdlevær frykter ikke trenings- eller ølbesøk fra hovedstaden.

– Vi har ikke erfaring med at det skjer i særlig stor grad. Vi gjennomfører kontroll og tilsyn, og virksomheter som bryter smittereglene blir stengt. Kommunen har skjerpet sin tilsynsvirksomhet i tiden som kommer.

Tirsdag skriver Budstikka at et treningssenter i Bærum nå øker kapasiteten ved sine sentre etter nedstengningen i Oslo. Gjestene må nå bære munnbind til og fra garderoben, skriver Bærum kommune i en pressemelding.

Helseminister Bent Høie var tydelig da fikk spørsmål om Oslo-folk kan reise til Bærum for å drikke øl og trene. – Det er ikke greit, svarte Høie. Foto: Terje Bendiksby

Rødt nivå ved skolene

Selv om Bærum holder treningssentre og ølkranene åpne, innførte kommunen en rekke strenge krav natt til tirsdag.

Forbud mot organisert trening og andre fritidsaktiviteter for voksne var blant de nye tiltakene. Det ble også innført forbud mot alle innendørs aktiviteter på steder som ikke har fastmonterte og nummererte seter.

Der Oslo fra tirsdag innførte forbud mot alle innendørs arrangementer, er det fortsatt tillatt med inntil 200 personer på innendørs arrangementer i Bærum.

Munnbindkravet ble også skjerpet. Fra tirsdag skal munnbind alltid brukes ved kollektivreiser, taxiturer og innendørs på alle offentlige steder, uavhengig av avstand. Unntaket er gjester ved serveringssteder.

Fakta Dette er de nye tiltakene i Asker og Bærum Forbud mot organisert trening og andre fritidsaktiviteter for voksne.

Forbud mot å arrangere kamper, cuper, stevner, turneringer o.l. for alle under 20.

Skjenkestopp kl. 24:00 og stans i innslipp kl. 22:00.

Strengere krav til smittevernfaglig forsvarlig drift og mulighet for (midlertidig) stengning av enkeltvirksomheter som ikke oppfyller disse kravene.

Forbud mot alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering i fastmonterte seter.

Fortsatt tillatt med inntil 200 ved innendørs arrangementer med fast seteplassering i fastmonterte seter.

Begrensning til maks. 10 ved alle innendørs eller utendørs private sammenkomster – altså sosiale samlinger utenfor private hjem o.l.

Munnbindkrav skjerpes til å gjelde alltid, uavhengig av avstand, ved kollektivreiser, taxi og innendørs på alle offentlige steder med unntak for gjester ved serveringssteder Vis mer

En begrensning på ti personer ved alle private sammenkomster utenfor private hjem, både inne og ute, ble også innført. Utestedene får innslippsstopp klokken 22 og må stenge alkoholserveringen ved midnatt.

I tillegg skal både ungdomsskoler og videregående skoler i både Asker og Bærum heve beredskapen til rødt nivå, ifølge Budstikka.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres.

– Jeg vil gi kommunedirektøren kred for at han har gjort egne vurderinger, ikke bare blåkopiert tiltakene i Oslo, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) under mandagens møte, ifølge Budstikka.

Asker kommune valgte mandag kveld å legge seg på samme linje som Bærum.

Lisbeth Hammer Krog (H) er ordfører i Bærum. Foto: Fredrik Hagen

Drammen, Lillestrøm og Nedre Follo kopierer Oslo

Også Lillestrøm vedtok en rekke inngripende koronatiltak mandag kveld. Her innføres det skjenkestopp, og alle kulturaktiviteter stoppes.

Kommunen har også bestemt at innendørs arrangementer forbys, med unntak av begravelser og bisettelser. Treningssentre stenges og det innføres stans i breddeidrett for voksne. Fritidsaktiviteter som korps og kor blir også forbudt for voksne.

Nedre Follo valgte også legge seg på samme koronalinje som Oslo. Treningssentre og kinoer stenges, og det blir en grense på ti personer på private arrangementer. Det innføres også forbud mot innendørs arrangementer, men noen unntak.

Også Drammen endte opp med å kopiere Oslo, skriver Drammens Tidende.