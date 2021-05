Koronapass, nye råd og festivalsommer: Her er det viktigste du trenger å vite i dag

1,4 millioner nordmenn har fått minst én vaksinedose. Nå kan de gi hverandre et håndtrykk.

Onsdag holdt regjeringen pressekonferanse om veien videre. Her kom det blant annet nye råd for dem som har fått minst én dose med vaksine mot koronaviruset. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Onsdag holdt regjeringen en pressekonferanse om veien ut av et stengt samfunn. Da handlet mye om koronasertifikat og egne råd for dem som er beskyttet mot korona.

Dersom du ikke fikk sett pressekonferansen, eller har tilbrakt en regntung onsdag i skogen, frykt ikke. Her er det du trenger å vite i dag.

Lettere liv for 1,4 millioner nordmenn

Nå har nærmere 1,4 millioner nordmenn fått minst én dose av koronavaksinen. Mange av disse regnes nå som beskyttet mot viruset, og de fikk en egen liste med råd fra onsdag (se faktaboks).

– Vi er på vei til en litt friere hverdag. I dag sørger vi for at alle de 1,4 millioner personene som har fått minst én vaksinedose får de samme lettelsene. Dette vil også gjelde de som har hatt covid-19 de siste seks månedene, sier statsminister Erna Solberg.

Disse gruppene regnes som beskyttet:

Personer som er fullvaksinert.

Personer som har fått én dose og det har gått tre til 15 uker etter at de har fått dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.

Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

De kan blant annet ha nær sosial kontakt med andre som er beskyttet, selv om de er i risikogruppen. De er ikke lenger frarådet unødvendige reiser i Norge, men de må fortsatt holde avstand og bruke munnbind når de reiser. Ute blant folk, som på offentlig transport, gjelder samme råd og regler som før: Avstand, hygiene, munnbind og antallsbegrensning er fortsatt viktig.

Fakta Nye råd for dem som er beskyttet mot korona Nå gjelder disse rådene: I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.

Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.

Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.

Beskyttede personer kan behandles som husstandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede

Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, og bruk av munnbind

Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ikke mellom beskyttede og ubeskyttede enda. Vis mer

Erna Solberg fikk sin første vaksinedose 26. april. Dermed er hun blant dem som kan se frem til en litt lettere hverdag fremover. Foto: David Kringstad Grønvik/Forsvarets mediesenter

Dette kan koronapasset brukes til

Koronasertifikatet finner du ved å logge inn på helsenorge.no. Dette viser både test- og vaksinestatus.

Vi skiller mellom følgende:

Vårt lokale, forenklede sertifikat som skal brukes til å åpne Norge. Lansert onsdag.

EU-sertifikatet som skal åpne for utenlandsreiser i EU/EØS. Etter planen klart i slutten av juni.

Sertifikatet kan både lagres på telefonen og printes ut i papirform.

Det lokale sertifikatet ble lansert av regjeringen onsdag. Løftet som kom onsdag var at det kan brukes til følgende:

Større, offentlige arrangementer.

Cruise.

Pakkereiser.

– Men regjeringen har større ambisjoner for bruken, sa Solberg onsdag.

Kan bli reising før EU-løsningen er klar

Regjeringen har foreløpig ikke full oversikt over hva det skal kunne brukes til. De åpner blant annet for bruk på arrangement utendørs.

Et lovforslag er nå sendt til behandling i Stortinget.

Sertifikatet som kom onsdag er ikke verifiserbart. Dermed er det sårbart for juks, ifølge helseminister Bent Høie.

– Vi kan derfor ikke utvide bruken av denne versjonen, sa han.

At det er verifiserbart betyr at en har digitale systemer for å kontrollere at sertifikatet ikke er forfalsket.

Etter hvert kommer et verifiserbart sertifikat. Dette skal senere også møte EU sine krav, som blir stilt i deres «Green Digital Certificate». Da vil en kunne reise mellom EU/EØS-land uten å gå i karantene.

Dersom Norge får et verifiserbart sertifikat før EU sin fellesløsning er på plass, kan dette brukes til reising til og fra andre EU-land som tillater det. Danmark har allerede på plass et koronapass.

Danske Netcompany, som har utviklet den siste versjonen av Smittestopp, skal også arbeide med utviklingen av koronasertifikat. Koronasertifikatet skal komme som en app, opplyser FHI.

Vil teste koronapass på arrangementer utendørs

Blir det festivalsommer? Ikke helt, men det kom noen nyheter i dag. Fremover åpner regjeringen gradvis for arrangementer utendørs.

Her deles arrangementene i to kategorier: Med og uten faste plasser. Førstnevnte kan ha flere i publikum.

Trinn 2: Maksimalt 1000 tilskuere i kohorter på 200.

Trinn 3: Maksimalt 50 prosent kapasitet og inntil 5000 i kohorter på 500.

Trinn 4: Maksimalt 75 prosent kapasitet og inntil 10.000.

– Det betyr mye. Verst tenkelig tall ville være null. Det er en helt annen verden om vi kan være 1000 eller flere, sier Peer Osmundsvaag til Aftenposten. Han er blant annet festivalsjef for Pipfest. De ga opp sine planer for sommeren sent i april, og han må fortsatt vente på lokale regler i Oslo.

Regler for innendørs arrangementer kommer senere. Selv med disse lettelsene, har mange av landets største festivaler allerede gitt opp. Stavernfestivalen avlyser, Palmesus og Øyafestivalen vurderer å gjøre det samme, skriver NRK.

Du kan lese mer om endringene for kulturlivet i denne saken:

Også for arrangementene vil koronapasset bli viktig fremover. Statsministeren sa onsdag at de ønsker at koronapass skal kunne brukes på større arrangementer i sommer. Testing av publikum kan også bidra til færre tomme seter på konserter og idrettsarrangementer.

Den såkalte sommergruppen, som består av arrangører, har kommet med innspill for en trygg gjennomføring av konserter i sommer. Både koronapass og hurtigtester blir viktig:

– De har sagt de er klare til å lage et regime der de har én kø for vaksinerte og én kø for gjester som skal hurtigtestes, sa kulturminister Abid Q. Raja (V) onsdag.

Anbefaler likevel avbestillingsforsikring

Selv med koronapass og egne råd for dem som er beskyttet, er det ikke sikkert at du bør planlegge utenlandsferien ennå.

– Jeg anbefaler Norge som ferieland. Hvis ikke må du ha gode avbestillingsforsikringer, sier Solberg.

Det er nærliggende å tro at regjeringen åpner for mer reising for dem som er beskyttet i sommer.

– Men vi må ha kontroll på grensen og følge med på spredningen av mutasjoner. Det vil nok ikke bli som i gamle dager, da man valset inn og ikke tok en test, sier Solberg.