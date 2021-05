Ville du tatt Astra Zeneca- eller Janssen-vaksinen frivillig?

FHI og utvalget er uenige om hvorvidt vaksinene bør kunne gis til dem som selv ønsker det. Aftenposten har spurt folk i Oslo om de ville tatt imot tilbudet.

Lars Vorland la frem ekspertutvalgets rapport mandag. Foto: Berit Roald / NTB

10. mai 2021 16:30 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringens ekspertutvalg om såkalte virusvektor-vaksiner vendte tommelen ned mandag.

Det betyr at hverken FHI eller utvalget anbefaler å ta i bruk Janssen- eller Astra Zeneca-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet.

Frivillig bruk?

FHI og utvalget er uenige om vaksinene bør kunne gis til dem som selv ønsker det. FHI sier klart nei.

Utvalget er derimot delt i synet. Flertallet mener dagens nasjonale smittesituasjon tilsier at det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby Astra Zeneca- og Janssen-vaksinen frivillig.

Mindretallet mener at vaksinene kan tilbys på resept til dem som ønsker det. De påpeker at den enkelte selv er i best i stand til å vurdere risikoen, egen situasjon og behovet for å få vaksine flere uker tidligere.

Aftenposten har spurt et utvalg av folk i Oslo om de ville tatt vaksinene dersom de fikk tilbud om det.

William Christensen (17) og Frida Bøhn (16) sier de ville tatt vaksinene, selv om det er en risiko for bivirkninger. – Man ser hva korona har gjort, så jeg tror mange er villige til å ta vaksinen og få bivirkninger heller enn å bli påvirket av korona, sier Bøhn. Foto: Dan P. Neegaard

– Jeg ville tatt vaksinen

Kjæresteparet William Christensen (17) og Frida Bøhn (16) synes det er fint dersom vaksinene tilbys frivillig. Vaksinasjon er foreløpig ikke anbefalt til barn og unge under 18 år, men de ville begge tatt vaksinen dersom de fikk tilbud om det.

– Jeg ville tatt vaksinen for å være mer sikker. Man blir jo ikke 100 prosent immun mot korona, men man kan bli mer sikker, sier Bøhn.

Even Kvelland (32) og Harald Olderheim (53) er positive til ideen om å la frivillige ta virusvektor-vaksinene Astra Zeneca og Janssen. Foto: Dan P. Neegaard

Vil ikke vente seks måneder

Even Kvelland (32) og Harald Olderheim (53) mener også folk burde få velge selv om de vil ta vaksinen eller ikke. For deres egen del spiller timing en viktig rolle.

– Hvis jeg har valget mellom å ta Astra Zeneca nå eller vente seks måneder for å ta Pfizer, så ville jeg nok tatt Astra Zeneca nå. Hvis Pfizer kommer om fire uker, vil jeg nok vente, sier Kvelland.

Karl Magnus Karlsen (26) synes det er rimelig at de som ønsker å ta vaksinene, skal få tilbud om det. Selv ville han foretrukket å ta Pfizer-vaksinen om han fikk valget. Foto: Dan P. Neegaard

Foretrekker Pfizer-vaksinen

Andre er mer usikre på om de ville takket ja til å ta Astra Zeneca -eller Janssen-vaksinen.

– Jeg ville nok tatt Pfizer-vaksinen hvis jeg hadde fått valget. Man blir jo litt usikker og skremt av alt som står i mediene om bivirkninger, sier Karl Magnus Karlsen (26).

Kari Edvardson (79) sier at det må være opp til den enkelte om man vil ta vaksinen frivillig eller ikke. Selv har hun allerede fått Pfizer-vaksinen. Foto: Dan P. Neegaard

Ville takket nei

Kari Edvardson (79) har allerede fått Pfizer-vaksinen. Men hvis hun ikke hadde fått vaksine, ville hun nok ikke takket ja til å ta Astra Zeneca- eller Janssen-vaksinen frivillig, sier hun.

– Det skremmer meg at det ikke er skikkelig undersøkt. Da ville jeg heller ventet litt. Jeg har jo bare noen år igjen å leve.

Odd Rune Simonsen (60) har fått første dose av Pfizer-vaksinen. Han mener folk burde ha helt spesielle grunner til å ta Astra Zeneca- eller Janssen-vaksinen frivillig. Foto: Dan P. Neegaard

– Bør ha gode grunner

De sjeldne, men alvorlige bivirkningene fra vaksinene er skremmende, synes Odd Rune Simonsen (60). Han har fått første dose av Pfizer-vaksinen, men ville nok takket nei til å ta Astra Zeneca- eller Janssen-vaksinen dersom det ikke var tilfellet. Han mener folk bør ha gode grunner for å ta vaksinene frivillig.

– Det vil bli en belastning for helsevesenet hvis det oppstår problemer, sier han.