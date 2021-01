Foto: Jan T. Espedal Norge KNM «Helge Ingstad» Slik bygger de ny sikkerhet rundt søsterskipene til KNM Helge Ingstad BERGEN (Aftenposten): Store luker er sveiset igjen. Nye alvorlige feil er oppdaget etter Ingstad-havariet.

32 minutter siden

Den digre blokken er fortsatt et landemerke der den ligger i lia oppe i Bjørndalsskogen, tvers overfor den norske marinens hovedbase Haakonsvern.

Under den kalde krigen bodde det påfallende mange russere her. De hadde god oversikt over når norske stridsfartøyer var i havn, og ikke.