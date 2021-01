Åpnet 220 boliger i Gjerdrum: Flytter hjem med glede og engstelse

Fredag fikk beboere i over 200 boliger flytte tilbake i Gjerdrum. Men ikke alle er like glade for å komme hjem.

Svein og Wenche Olstad flyttet fredag hjem etter at en del av Ask ble åpnet. Moren hans er fortsatt evakuert, hennes hus står nå på raskanten. Foto: Signe Dons

16 minutter siden

Fredag formiddag ble det sakte liv i sentrum av katastrofebygda Ask. Ni dager etter leirskredet i Gjerdrum kunne beboere i rundt 220 boliger flytte tilbake til hjemmene sine.

De vendte tilbake i etapper. Først butikkeiere og ansatte i de frigitte områdene. Politisperringene til både kommunesenteret, barneskolen og flere blokker ble fjernet.

Så kom beboerne i busser og lånte biler, med bager fulle av donerte klær.

Cihan Altunbas og Eitan Keskin kunne fredag vende hjem til både bolig og jobb i Ask. Foto: Signe Dons

– Gleder seg til en vanlig dag

Cihan Altunbas og Eitan Keskin bor og jobber i sentrum av Ask. De husker ikke helt om de fikk låst ytterdøren da de fikk fem minutter på å forlate hjemmet tidlig 30. desember.

– Det som skjedde med oss er ikke viktig. Vi tenker på dem som er omkommet eller savnet, sier Keskin.

I dagene før katastrofen leverte han pizza til flere i området der skredet tok liv og ødela boliger.

– Vi sender gode, varme hilsener til de som fortsatt har problemer, de som er igjen på hotellet. Jeg håper det ordner seg for dem også. Den norske staten er god og varm. Vi er blitt tatt godt vare på. Nå gleder jeg meg til å ha en vanlig dag, forteller Keskin.

– Er dere engstelige for å flytte tilbake?

– Nei, svarer de samstemt.

– Vi er glade for å komme tilbake. Noen må kanskje vente i måneder på å få flytte hjem, sier Keskin.

I ni dager har de bodd på hotell. De har ikke fått gjort så mye.

-Nei, jobben var jo her, sier de og peker på pizzeriaen og gatekjøkkenet.

De går opp trappen til leiligheten i andre etasje. Døren må låses opp.

– Hva skal dere gjøre nå?

– Jeg skal drikke tyrkisk suppe, sier Altunbas glad og bestemt.

– Og vaske klær og slappe av. Senere vil vi åpne restauranten. Ting blir normalt. Det håper jeg det blir for alle, sier Keskin.

Grundig undersøkt

Området som fredag ble åpner for tilbakeflytting, er grundig vurdert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Deres konklusjon er at det er trygt å bo og oppholde seg i det frigitte området.

– Gjennom grunnundersøkelser og analyser av prøver kan vi konkludere med at skredet ikke vil kunne forplante seg til området rundt skolen og herredshuset, samt Vestvang-området. NVE har derfor anbefalt politiet at evakueringen av disse områdene oppheves, sier regionsjef Toril Hofshagen til NTB.

Engstelig for å sove i området

En postmann passerer med oppsamlet post. Like etter kommer Svein og Wenche Olstad ut fra en parkert bil bak butikkene i Ask sentrum.

De bærer ut noen bager og sett opp mot leiligheten som ble forlatt svært dramatisk ni dager tidligere. Svein synes det har vært tungt å være evakuert, selv om de har kunnet bo hos datteren.

– Forferdelig, sier han.

Wenche er ikke like begeistret for å være hjemme igjen.

– Jeg er ikke så sikker på om jeg får sove noe godt her, for å si det mildt.

Svein og Wenche Olstad flytter hjem. Han synes det har vært forferdelig å være evakuert. Hun er engstelig for å flytte tilbake. Foto: Signe Dons

Evakuerte sin egen mor

Ekteparet ble vekket av telefonen 04.50 lille nyttårsaften. Det var Sveins 94 år gamle mor som ringer. Hun bodde i en leilighet i et borettslag på det som nå er raskanten.

– Hun hadde blitt vekket av en nabo som banket i vinduer og dører. Ringeklokkene virket ikke fordi strømmen var gått. Det hang et helikopter rett over huset hennes. Det bråket sånn at hun ropte i telefonen, forteller Svein.

Olstad kastet seg i bilen og hjalp til med å evakuere moren og naboer til sykehjemmet litt unna skredområdet.

– Jeg var der borte før brannvesenet, for en brannmann kom løpende etter meg. Jeg hadde reist uten briller, hadde fjernlysene på og skjønte ikke hvorfor alt var så tåkene.

Etter å ha evakuert moren, kom han og hentet Wenche.

– I mine tanker er det å flytte tilbake bare ålreit. Her er det trygt, huset er bygget på fjell. Men hun er ikke helt overbevist, sier han og kikker på kona.

– Jeg har sagt at jeg egentlig vil flytte herfra. Men er det fjell her og trygt, så kanskje, sier Wenche.

– Alt her nå handler om tid. Helt klart, sier Svein.

– Hva skal dere gjøre nå?

– Vi skal rydde ut av et kjøleskap. Så håper vi å få politiets tillatelse til å hente bilen som fortsatt står ved bo- og behandlingssenteret i evakueringssonen, forteller Wenche.

De fleste dagligvarebutikkene brukte fredagen på å rydde opp etter strømbrudd og evakuering. Foto: Thomas Olsen

Ødelagt mat

Rema 1000, Coop Extra og flere andre forretninger i Ask bruke også fredagen til å rydde i varer, etter at hele området lenge var strømløst etter skredet.

Bunnpris klarte å åpne fredag, men uten melkeprodukter fordi kjølageret ble ødelagt av strømbruddet.

Svein og Wenche Olstad brukte første dag hjemme til å hilse på naboer. Og til å kaste mat.

– Matvarene var kalde, men vi tok ingen sjanser. Det er blitt 16 grønne avfallsposer, forteller Svein til Aftenposten litt senere på dagen.