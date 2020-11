Christine Bergland slutter som e-helsedirektør

Christine Bergland slutter brått som direktør i Direktoratet for e-helse. Nyheten kommer etter måneder med avsløringer om direktoratets konsulentbruk og bråk rundt milliardprosjekt.

Bergland har ledet Direktoratet for e-helse siden det ble etablert i 2016. Nå gir hun seg. Foto: Olav Olsen

20. nov. 2020 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Tiden er moden for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen, sier hun i en pressemelding.

Bergland har ledet direktoratet siden opprettelsen i 2016. Fra 2010 til 2016 var hun divisjonsdirektør i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet. En periode var hun også assisterende helsedirektør.

Nå har hun sagt opp sin stilling og slutter som direktør i Direktoratet for e-helse, opplyser direktoratet på sine nettsider.

– Jeg har fått lede e-helsearbeidet i Norge i en oppbyggings- og vekstfase, og det har vært veldig spennende. Arbeidet går nå over i en annen fase, og jeg opplever derfor at tiden er inne for å overlate ledelsen av direktoratet til en annen profil, sier Bergland.

Debatt rundt milliardprosjekt og konsulentbruk

Aftenposten har de siste månedene satt søkelys på arbeidet med én felles helsejournal i Kommune-Norge – et milliardprosjekt som har fått navnet Akson.

I sommer fortalte vi om hvordan en av PwCs partnere har vært helt sentral i utredningen og planlegging av milliardprosjektet. Arbeidet har gitt konsulentselskapet store inntekter.

Sakene har ført til en heftig debatt. Den handler både om selve journalsystemet og den tilknyttede konsulentbruken i Direktoratet for e-helse. Bergland medgir i pressemeldingen at denne kritikken har vært krevende.

– I direktoratet er det om lag 170 kompetente ansatte, som hver dag står på for et enklere Helse-Norge. Bildet som har blitt skapt i media av et konsulentstyrt direktorat stemmer ikke, og er svært urettferdig overfor disse dyktige medarbeiderne.

– Kanskje kan det at jeg slutter gi mer arbeidsro fremover, sier Bergland.

Aftenposten hadde fredag en intervjuavtale med Bergland knyttet til konsulentbruken i direktoratet. Denne ble avlyst på kort varsel.

Går til departementet

Bergland går over i en stilling i Helse- og omsorgsdepartementet. Direktoratet har ikke opplyst hvilken stilling det er snakk om.

Strategidirektør Karl Vestli vil fungere som direktør i Direktoratet for e-helse inntil ny direktør er ansatt.