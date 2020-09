Ytterligere to personer er pågrepet etter voldshendelse på Bogerud

To personer ble søndag pågrepet i forbindelse med voldshendelsen på Bogerud i Oslo der en 16 år gammel gutt ble hogd i ansiktet.

En gutt ble hogd i ansiktet med en stor knivlignende gjenstand ved Bogerud T-bane i Oslo torsdag. Fem personer er nå pågrepet. Jil Yngland / NTB

– De er ikke varetektsfengslet, de sitter i arresten. De er ikke avhørt ennå, sier jourhavende jurist Geir Wangensten-Øye i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet opplyste lørdag at de fortsatt gjorde søk etter gjerningspersonene som sto bak angrepet ved Bogerud T-bane torsdag. En 16 år gammel gutt ble hogd i ansiktet med en stor kniv. Politiet har i helgen jobbet med å identifisere flere personer.

De har blant annet gått gjennom videoovervåkingsopptak fra området og gjennomført vitneavhør for å få oversikt over hvem som var involvert i voldshendelsen. Politiet har gitt uttrykk for at de har relativt god oversikt over hvem de er på utkikk etter.

– Dette er jo ungdom som er ganske godt kjent for dem som jobber her oppe, sa vaktleder Roger Hjertø ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB lørdag.

Fredag ble tre mindreårige personer siktet for grov kroppsskade etter voldshendelsen. To ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Den tredje ble varetektsfengslet i én uke, også med brev- og besøksforbud.

Åtte personer var involvert i voldshendelsen der 16-åringen ble skadd.

