Wara: «Skammelige og ynkelige» lekkasjer fra politiet

Tor Mikkel Wara var «svært skuffet» over det han mente var stadige lekkasjer fra politiet i saken mot samboeren.

Tor Mikkel Wara avviste i retten at samboeren hadde «lekket» fra saken til mediene. Det har derimot politiet gjort, mente han. Ole Berg-Rusten, NTB

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara har minst to ganger i avhør beskyldt politiet for å lekke fra saken mot samboeren Laila Anita Bertheussen til mediene.

Det kom frem da han forklarte seg under rettssaken mot sin samboer gjennom 25 år i Oslo tingrett torsdag.

Waras bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs var opptatt av dette i sine spørsmål til Wara. Hun leste fra et avhør, der det kom frem at Wara var «svært skuffet» over det han mente var «skammelige og ynkelige lekkasjer fra politiet».

Wara sa da at informasjon om et hemmelig kamera ble lekket til mediene.

Det at det feilaktig sto i et politiavhør at Bertheussen hadde den kroniske sykdommen MS, ble også kjent av en journalist. Wara mener også at politiet fortalte mediene at Bertheussen var dømt på 1980-tallet.

– Det mest alvorlige er de 30 år gamle dommene. 18. september i fjor meldte mediene at Laila var dømt på 80-tallet, og at dommene lå i sakens dokumenter.

Wara mener også at informasjon om dommene ble lekket til pressen.

Aktor Frederik Ranke sier til Aftenposten at de er uenige i den fremstillingen.

– Han har gjennomgående vært irritert over PST angående dette. Sånn sett var ikke det noe nytt. Vi har notert oss det og er uenig i hans påstander, sier Ranke.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er etter fremdriftsplanen 13. november. Akkurat nå ser det ut til saken blir ferdig før 13. november. Fredag 18. september er det planlagt befaring på parets eiendom på Røa. Vis mer

Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for Tor Mikkel Wara. Ole Berg-Rusten, NTB

Ikke enig i at samboeren lekket

Wara ble også spurt om hva han tenkte om at samboeren lekket bilder til pressen mens politiet var i startfasen av etterforskningen i saken.

Det har tidligere kommet frem at Bertheussen sendte bilder og tipset Rita Karlsen i Human Rights Service om brannen i parets søppeldunk og trusselbrevet hun mottok.

– Hva synes du om at Bertheussen lekket bilder til pressen mens politiet var i initialfasen av etterforskningen? spurte Ranke

– Jeg er ikke enig i at det var lekkasje. Det er lov å tipse mediene om de tingene man eier, svarte Wara.

– Som tidligere justisminister: Tenker du at det var bra at bildene ble delt ut med tanke på etterforskningen?

– Det har jeg ikke tenkt over, svarte Wara.

– Er det klokt å sende bilder til pressen? ville aktor vite.

– Det vet jeg ikke om, men det er fullt lovlig å sende bilder. Det var ingen som trodde at det ikke skulle komme ut, svarte Wara.