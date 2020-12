Hvordan har pandemien endret våre sovevaner? Det avslører våre mobiltelefoner.

Mobilene til 93.900 mennesker avslørte at folk sov annerledes da pandemien kom. Svenskene sovnet raskest, men franskmennene sov lengst.

Pandemien fikk betydelig innvirkning på folks sovevaner, ifølge en undersøkelse gjort i 17 land basert på mobilbruken. Illustrasjonsfoto: Aleksander Andersen

7. des. 2020 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

Hvordan har pandemien påvirket vår søvn?

Har økt frykt ført til at vi trenger lengre tid på å sove? Eller sover vi mer med hjemmekontor?

Forskerne fra Hongkong og Tsjekkia fant en original og spennende måte å undersøke dette på.

De samlet 17,8 millioner søvnlogger fra mobiltelefonene til 93.900 mennesker.

Tallene er hentet fra 17 land, deriblant Norge. Så studerte de sovemønsteret til brukerne da landene ble helt eller delvis stengt ned i mars 2020.

Det ga store og overraskende utslag hos mobilbrukerne.

«Søvnmønsteret forandret seg umiddelbart», skriver forskerne.

Brukte lengre tid på sovne

Forskerne undersøkte hva som skjedde etter 16. mars da de fleste landene stengte ned, eller innført strenge smittetiltak.

Undersøkelsen, som er fagfellevurdert og publisert i European Journal of Public Health, viser overraskende store utslag, mener forskerne.

Folk brukte lengre tid på å sovne, viste søvnloggene til deres mobiltelefoner.

I snitt tok det mellom 7,1 og 14,2 minutter lengre tid før de sovnet.

De norske mobilbrukerne brukte i snitt 14,9 minutter lengre tid på sovne.

Dette var en relativt liten økning, sammenlignet med mange andre land. Østerrikere og franskmenn ble klart mest påvirket etter pandemien.

Det som derimot i minst grad endret sine søvnvaner, var de svenske mobilbrukerne.

Sverige var det landet i undersøkelsen som i minst grad stengte ned. Svenskene brukte ca. 10 minutter lengre tid, sammenlignet med det de gjorde tidligere.

Sover vi mer under pandemien?

Den andre endringen forskerne registrerte, gikk hvor lenge folk holdt seg i sengen.

Samtidig som man brukte lengre tid på å sovne inn, viste tallene at folk sov lengre.

Hjemmekontor, stengte skoler, portforbud og andre smittetiltak fikk målbare følger.

Det gikk lengre tid om morgenen før de mobilene ble tatt i bruk igjen.

Mobilbrukerne sov mellom 13,3 og 18,3 minutter lengre, sammenlignet med før pandemien. Tallene gjelder ukedager. I helgene var forskjellene mye mindre.

De som i minst grad sov lengre, var dansker og finner.

Lengden økte mest blant mobilbrukerne i Ungarn, Frankrike og Polen.

De norske mobilbrukerne sov i snitt 12,33 minutter lengre enn før.

Forskerne mener endringene først og fremst kan forklares med at flere jobbet hjemmefra i denne perioden.

Slik ble mobilene brukt til å studere våre søvnvaner

Dataene som forskerne fra Hongkong og Tsjekkia har brukt, omfatter kun mobiltelefonbrukere som brukte appen «Sleep as Android».

Dette er en app som brukes som en smart alarmklokke. Før de la seg, trykket de på «start sleep tracking»-funksjonen. Brukerne blir vekket ut fra deres egne sovesykluser.

Og appen kan sørge for å måle at man faktisk har våknet når alarmen går. Dette ble definert som det tidspunktet de snakket nær telefonen, eller tok den i bruk.

Men hvordan målte forskerne hvor lang tid det tok før de sovnet?

Det skjedde vet av brukerne benyttet en automatisk funksjon som målte når de sovnet ved hjelp av ulike hjelpemidler. Noen brukte armbånd, mens andre benyttet lyden av snorking eller en ultrasonisk tracking-funksjon.

Dataene omfatter kun brukere som gikk med på at dataene ble brukt.

Hvor mye kan vi stole på disse tallene?

Denne typen analyser av folks sovevaner ville vært svært vanskelig uten mobilene. Men samtidig har metoden også flere svakheter.

Dersom brukerne bruker appen feil, eller mobilen ikke klarer å fange opp når de sovnet, kan tallene bli feil.

For enkelte av landene var antallet brukere relativt lavt i perioden mars-april. som deltok relativt lavt.

Undersøkelsen omfatter dessuten først og fremst yngre mennesker. Snittalderen på deltagerne var i underkant av 40 år. Forskerne anslår at brukerne dessuten hadde bedre lønn. Dessuten var de ekstra interessert i å studere sin søvn, siden de valgte å bruke app’en.

Det betyr derfor at de ikke er et representativt utvalg.

Flere andre rapporter mer depresjon, redsel og søvnproblemer under pandemien. Spørsmålet om hvilke langsiktige følger pandemien får for folkehelsen, er nå gjenstand for en rekke forskningsprosjekter.