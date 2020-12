Sjøforsvaret får for mange oppdrag, og det sliter ut de ansatte, mener offisersforbundet BFO. Her returnerer fregatten KNM Thor Heyerdahl til Sjøforsvarets base i Bergen i desember 2019. Dette var et Nato-oppdrag. Fregattene skal også seile mye i nordområdene, delta i opplæring av nye marinefolk og delta i mange øvelser. Norge har i dag fire fregatter. Daniel Netland / Sjøforsvaret