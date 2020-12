Utsiktene for hvit jul blir stadig mørkere, men noen steder er fortsatt ett hundre prosent snøsikre

Dette bildet er riktignok tatt i januar 2019, men viser altså hvordan Oslo ser ut i snøvær. Det hvite belegget på bakken har så langt uteblitt i Oslo sentrum i desember. Stein Bjørge

12. des. 2020 12:25 Sist oppdatert nå nettopp

Bor du i Tromsø vil mulighetene for «White Christmas» være svært stor. Bor du i Bergen eller i Stavanger må du trolig trøste deg med julesnø på TV eller på bilder.

Meteorologisk institutt har beregnet sannsynligheten for hvit julaften over en 60 årsperiode. Den viser at muligheten for snøhvite julehøytider er blitt mindre – som i hovedstaden.