Selv om det lakker og lir godt utpå høsten, viser gradestokken at sommeren ikke helt har sluppet taket. Eller at den er kommet tilbake. Natt til mandag lå temperaturen tett opptil det man kaller tropenatt flere steder i landet. Mandag morgen ble det målt over 20 grader både i Bergen og Stavanger, og 20 blank i Trondheim.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Tafjord i Nordal på Sunnmøre var bare en liten tidel fra å tangere 20 grader natt til mandag. Flere andre steder på Nordvestlandet var i samme kategori, blant annet kunne Ullensvang, Lærdalsøyri og Førde alle skilte med mer enn 18 grader gjennom natten, viser oversikten fra Yr.

Ingen frost

I den motsatte enden av skalaen vises det at ingen målestasjoner gikk under null grader i løpet av natten. Bardufoss var registrert som det kaldeste stedet med 0 grader, men ingen målestasjoner viste frost.

– Det er litt uvanlig at det ikke er nattefrost noe sted når vi har 25. september. Selv på den høyeste målestasjonen vi har som heter Juvasshøe i Jotunheimen og ligger på 1894 meter, sier statsmeteorolog John Smiths til NRK.

Han vil likevel ikke utrope september til en ny sommermåned og viser til at det har vært enda varmere i denne måneden tidligere år.