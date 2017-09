Direktesending fra 09.30: Følg dommen mot Eirik Jensen her

Aftenposten følger opplesningen av dommen - både med TV-sending, tekst og bilder - fra kl. 09.30. Selve domsslutningen - med eventuell straffeutmåling - blir først kjent cirka kl. 13.30.

I dag får vi svar på om dommerne i Oslo tingrett tror på Jensen eller om de mener hasjsmugleren Gjermund Cappelen - som også får dom i dag - har mest troverdighet.

Jensen har helt siden pågripelsen i februar 2014 nektet seg skyldig.

Det viktigste beviset

Hovedbeviset mot Eirik Jensen er forklaringen til Gjermund Cappelen. Cappelen ble arrestert 19. desember 2013 og etter over to uker i varetekt fikk han besøk av to politimenn i fengselet.

I tre uformelle samtaler med disse etterforskerne rettet Cappelen sterke beskyldninger mot Eirik Jensen og hevdet at de to i 20 år hadde samarbeidet om import av hasj. Noen dager etter den siste samtalen, ble Spesialenheten koblet inn i saken. En måned senere ble Jensen pågrepet.

Fakta: Dette er saken Tiltalen mot den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen er den alvorligste tiltalen mot en politimann i etterkrigstiden. Rettssaken mot ham og «hasjbaronen» Gjermund Cappelen begynte 9. januar i år og pågikk frem til 23. mai. Aktoratet la ned påstand om 21 års fengsel for Eirik Jensen og 18 års fengsel for Gjermund Cappelen. Spesialenhetens aktor la også ned påstand om inndragning av det beløpet som den mener Cappelen minst har gitt Jensen som økonomisk fordel: 2,45 millioner kroner. Dette skjer i dag: Dommerne starter å lese opp dommen klokken 09.30. Dette vil ventelig ta om lag fire timer. Begge de tiltalte - både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen - er tiltalt for grov korrupsjon. De er begge tilstede i retten når dommen leses opp. I tillegg er Gjermund Cappelen tiltalt for å ha smuglet 16,2 tonn hasj, og Eirik Jensen for å ha medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj til Norge.

Ut over Cappelens forklaring finnes det ikke et eneste håndfast bevis mot Jensen. Det er ingen avslørende DNA-spor eller fingeravtrykk.

Kjente hverandre i 30 år

I mer enn 30 år kjente Jensen og Cappelen hverandre, og i de fleste av disse årene har Jensen vedgått å ha hatt et kilde- eller informantforhold til personen som viste seg å være en av norgeshistoriens største hasjsmuglere.

Tiltalen mot Jensen omfatter likevel bare de siste ti årene frem til Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013.

– Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende og grovt alvorlig. Dette er også egnet til å svekke tilliten til alt politiarbeid Eirik Jensen har utført, sa aktor Kleppe i sin sluttprosedyre i rettssaken.

Han krevde 21 års fengsel for Jensen.