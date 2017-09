Direktesending nå: Følg dommen mot Eirik Jensen

– Dommen er enstemmig, og etter en nøye vurdering er vi fortsatt av den oppfatning at domsslutningen leses til slutt, sa tingrettsdommer Heger før han startet å lese dommen.

Selve domsslutningen – med eventuell straffeutmåling – blir dermed først kjent ca. kl. 13.30.

Deler av rettsforhandlingene gikk for lukkede dører. I dommen skriver retten at ingenting av det som er kommet frem bak lukkede dører, har fått betydning for rettens vurdering av skyldspørsmålet eller straffeutmålingen.

Cappelen og Jensen sitter på samme måte i dag som de har sittet hele tiden under den nesten halvt år lange rettssaken: Jensen nederst og Cappelen øverst – nærmest dommerne.

Men begge er kanskje enda litt mer preget enn de var under hovedforhandlingen: Cappelen med blikket vendt mot dommeren, mens Eirik Jensen virker mer avslappet. Han ser ned i bordet mens dommeren leser.

Fakta: Dette er saken Tiltalen mot den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen er den alvorligste tiltalen mot en politimann i etterkrigstiden. Rettssaken mot ham og «hasjbaronen» Gjermund Cappelen begynte 9. januar i år og pågikk frem til 23. mai. Aktoratet la ned påstand om 21 års fengsel for Eirik Jensen og 18 års fengsel for Gjermund Cappelen. Spesialenhetens aktor la også ned påstand om inndragning av det beløpet som den mener Cappelen minst har gitt Jensen som økonomisk fordel: 2,45 millioner kroner. Dette skjer i dag: Dommerne starter å lese opp dommen klokken 09.30. Dette vil ventelig ta om lag fire timer. Begge de tiltalte – både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen – er tiltalt for grov korrupsjon. De er begge til stede i retten når dommen leses opp. I tillegg er Gjermund Cappelen tiltalt for å ha smuglet 16,2 tonn hasj, og Eirik Jensen for å ha medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj til Norge.

Jensen risikerer 21 års fengsel, Cappelen risikerer 18 års fengsel. Jensen har helt siden pågripelsen i februar 2014 nektet seg skyldig.

Jensen ville ikke si noe på vei inn

Eirik Jensen ble fulgt av et stort antall fotografer og sine to forsvarere – John Christian Elden i front og Arild Holden bak – da han ankom kl. 09.22.

Jensen har godtatt å bli fotografert på vei inn i retten, men har ikke gitt samtykke til fotografering mens dommen leses opp.

En fattet Jensen, kledd i skinnjakke og svart skjorte, sa ingenting på vei inn. I salen er tilskuerplassene fylt opp. Hans samboer Ragna Lise Vikre har vært på plass i rettssalen siden før kl. 08.

Dommen vil gi svaret på om retten tror på Jensen eller om de mener hasjbaronen Gjermund Cappelen – som også får sin dom i dag – har mest troverdighet.

Noen minutter senere ankom Gjermund Cappelen, den andre tiltalte.

Retten ble satt kl. 09.30. Tingrettsdommer Kim Heger og hans kollega Sven Olav Solberg kommer til å lese i fire timer før de kommer til kjernen: Blir hasjsmugleren Cappelen og tidligere politioverbetjent Eirik Jensen dømt eller frikjent – og hvor streng blir straffen?

USIKKER? Dette handler Eirik Jensen-saken om. Les vår gjennomgang her.

Det viktigste beviset

Hovedbeviset mot Eirik Jensen er forklaringen til Gjermund Cappelen. Cappelen ble arrestert 19. desember 2013 og etter over to uker i varetekt fikk han besøk av to politimenn i fengselet.

Fakta: Politimann siden 1977 Eirik Jensen jobbet i Oslo politidistrikt siden 1977 da han ble uteksaminert fra politiskolen. I en periode jobbet han med oppryddingen av narkomiljøet i Slottsparken. Senere ble han ble han etterforsker på narkotikaavdelingen. På 90-tallet ledet han kampen mot de kriminelle MC-miljøene i Oslo-området. Han var i en årrekke en av Oslo-politiets mest betrodde medarbeiderne. Han ledet Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-ray (fra 2006), og ble regnet som en krumtapp i arbeidet mot organisert kriminalitet. I 2011 ble Jensen fjernet som sjef for prosjekt X-ray, og i 2013 overført til en rådgiverstilling på seksjon for organisert kriminalitet. Der hadde Jensen blant annet medansvar for rapporten «Oslo 2022, fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo». Han ble suspendert fra stillingen som politioverbetjent da han ble pågrepet i februar 2014. Høsten 2016 søkte han om å få gå av, og siden 1. desember 2016 har han vært pensjonist.

I tre uformelle samtaler med disse etterforskerne rettet Cappelen sterke beskyldninger mot Eirik Jensen og hevdet at de to i 20 år hadde samarbeidet om import av hasj. Noen dager etter den siste samtalen, ble Spesialenheten koblet inn i saken. En måned senere ble Jensen pågrepet.

Ut over Cappelens forklaring finnes det ikke et eneste håndfast bevis mot Jensen. Det er ingen avslørende DNA-spor eller fingeravtrykk.

Kjente hverandre i 30 år

I mer enn 30 år kjente Jensen og Cappelen hverandre, og i de fleste av disse årene har Jensen vedgått å ha hatt et kilde- eller informantforhold til personen som viste seg å være en av norgeshistoriens største hasjsmuglere.

Tiltalen mot Jensen omfatter likevel bare de siste ti årene frem til Cappelen ble pågrepet 19. desember 2013.

– Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende og grovt alvorlig. Dette er også egnet til å svekke tilliten til alt politiarbeid Eirik Jensen har utført, sa aktor Kleppe i sin sluttprosedyre i rettssaken.

Hun krevde 21 års fengsel for Jensen.