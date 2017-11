Flere bygg brant ned i Hjelmeland

Like etter klokken 15.00 fikk brannvesenet melding om brannen, skriver NRK.

Det skal ha vært en gassflaske i det ene bygget, og politiet advarte mot spredningsfare.

– Vi besluttet å ha en sikkerhetssone på 300 meter, sa operasjonsleder Karstein Tendenes til NTB.

Ved 18.30-tiden onsdag er brannen slukket. Tendenes sier at politiet for øyeblikket ikke kan si noe om brannårsak.

Det er ikke meldt om personskader, men ifølge NRK er millioner av kroner i verdier tapt i storbrannen.

To naust, en båtslipp, flere båter og en bil skal ha gått med i brannen.

Stavanger Aftenblad skriver at brannen spredte seg til et leilighetsbygg og minst to leiligheter skal være berørt.