Professorer vil ha politikere ut av Nobelkomiteen

– Den norske forvaltningen av fredsprisen er en utrolig skandale, og det bør man snart innse. Det hele er blitt mer og mer pinlig, sier jurist Fredrik Heffermehl til Dagsavisen.

Sammen med 19 professorer fra universitetene i Oslo og Bergen har han sendt protestbrev til stortingspresident Olemic Thommessen (H). På vegne av Nobel Peace Prize Watch oppfordres det i brevet om at Stortinget endrer rutinene i valget av medlemmer til Nobelkomiteen.

Heffermehl er opprørt over at partiveteranene Carl I. Hagen og Inger-Marie Ytterhorn utfordrer hverandre om en plass for Frp i komiteen.

– Når i all verden har Hagen vist noen som helst interesse for globalt samarbeid? spør han, og retter enda skarpere mot Ytterhorn.

– Ytterhorn er ytterst irrelevant. Bare se hva hun uttaler: At det er morsomt å treffe så mange nye mennesker. Det hele blir så smålig, fortsetter han. Han viser til Ytterhorns uttalelse om at hun traff mange spennende mennesker i forbindelse med vervet.

Hagen avviser uttalelsene og sier det er nesten ingen som kvalifiserer seg etter Heffermehls krav. Det gjør også Ytterhorn.

– Hvis Heffermehl trekker så alvorlige slutninger ut fra én setning, må jeg nesten synes synd på ham, sier hun.