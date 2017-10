Sp fremmer forslag om å reversere kommunereformen

Partiet håper det ene av forslagene kan bidra til oppløsing av tvangsvedtak når de berørte kommunene selv ønsker det, men tar ikke til orde for en generell regel om reversering, skriver Dagbladet.

Fakta: REGJERINGENS KOMMUNE- OG REGIONREFORM Stortinget vedtok 8. juni å redusere antall kommuner fra 428 til 354 kommuner, fra 1. januar 2020. 121 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Reformen har vært omstridt og ble vedtatt med knappest mulig flertall (Høyre, Frp og Venstre). KrF støttet kommunereformen, men gikk imot tvangssammenslåingene. Sp, og senere Ap, gikk til valg på å love at tvangskommunene kunne få opphevet sammenslåingen – hvis det ble rødgrønn regjering. Samtidig vedtok Stortinget en regionreform som reduserer antall fylker fra dagens 19 til 11 regioner, også det fra 2020.

Nytt Storting

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, stemte Kristelig Folkeparti imot sammenslåinger som ble gjort med tvang. Siden da er Stortingets sammensetning endret, slik at det i realiteten ikke lenger er flertall for kommunetvang.

Oppløsningssøknad

Sp foreslår i stedet at alle de tvangssammenslåtte kommuner skal opplyses om at de kan søke om oppløsning. Deretter skal regjeringen legge fram hver enkelt søknad til individuell behandling i Stortinget.

Dermed ligger det an til at KrF må stemme motsatt for at tvangssammenslåingen skal opprettholdes.

– Vi har en grunnleggende åpen tilnærming hvor vi respekterer lokaldemokratiet. Det er helt i samsvar med det jeg oppfatter at KrF signaliserte både før sommeren og i valgkampen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.