Forskere ser forbindelse mellom utsettelsesadferd og depresjon

I sommer har 94.101 personer fått tilbud om studieplass av Samordna opptak. Omtrent halvparten av dem kommer til å utsette gjøremål for ofte, ifølge norsk og internasjonale data, melder Universitetet i Tromsø (UiT).

Fordi også hver femte student rapporterer om alvorlige psykiske plager, har forskere sett på sammenhengen mellom det og vaner med å utsette gjøremål.

Professor Frode Svartdal ved Institutt for psykologi har ledet en redaksjonsgruppe med forskere fra Canada, Tyskland, Nederland og Sverige som skal lage et spesialnummer for fagbladet Frontiers in Psychology.

– Det å utsette viktige ting, i faglig sammenheng, fører ofte til at oppgavene hoper seg opp. Grunnen til at studenter utsetter, henger tett sammen med at det de gjør kan oppfattes som kjedelig, vanskelig, truende eller endeløst, sier Svartdal.

Han konstaterer at deres forskning viser en sammenheng mellom prokrastinering og depresjon.

– Litteraturen rapporterer om en moderat sammenheng, noe vi også har sett i våre data. Det mest interessante er kanskje at prokrastinering kan være en mekanisme folk tyr til i møte med vanskelige utfordringer, og at dette kan kobles til at man trekker seg tilbake, blir mindre sosial, våger mindre og så videre, sier professoren.