Rasende på nytt forbud

KRISTIANSAND: – Vi vet ikke helt sikkert hvor helseskadelig oljene fra e-sigaretter er. Men det er kommet frem at man også kan bli skadet av «passiv røyking» fra e-sigaretter, forklarer Dagfinn Harr, kommunelege i Kristiansand.

Kommunene og Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med forbudet på samme måte som de i dag gjør for røykeforbudet.

Nye forpakninger

Samme dato, 1. juli 2017, trådte også lovbestemmelsen om standardiserte tobakkspakninger i kraft. Pakkene har mørkegrønn farge og alle skal ha lik utforming. Formålet er å hindre at barn og unge begynner å røyke eller snuse.

– Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakkspakningene. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk. Med reklamefrie pakninger setter vi en stopper for markedsføringen rettet mot de yngste blant oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på regjeringens nettsider.

Dersom du ikke har lagt merke til endringen enda, kan grunnen være at industrien får mulighet til å selge ut varelagrene sine og legge om produksjonen i en overgangsperiode.

Sint på forbudet

Lise Bærø fra Vennesla er ikke fornøyd med den nye lovendringen.

– Den forbanna røykeloven, raser hun da Fædrelandsvennen kommer innom e-sigarettbutikken iSmokeKing Kristiansand for å ta tempen på stemningen.

– Snart har vi ikke lov å puste ut luft engang, utbryter hun.

Bæærå patter på en såkalt «damper», som er en litt større versjon av en e-sigarett. Hun byttet fra vanlige sigaretter til e-sigaretter for et år siden, etter å ha forsøkt å slutte med røyk i tre år. Nå forstår hun ikke at hun heller ikke skal kunne få dampe hvor hun vil.

– Er det vanskelig å finne steder du kan røyke på?

– Nei, jeg bare røyker jeg. Det får være grenser på hva de skal få bestemme.

Kjartan Bjelland

Forstår ikke forbudet

Eier av butikkene iSmokeKing Kristiansand og Kvinesdal, Ruth Elin Vapequeen Bergum Sveinall, er heller ikke særlig fornøyd med den nye lovendringen.

– Deler av røykeloven er selvfølgelig bra. Men å forby e-sigaretter på samme måte som sigaretter forstår jeg ikke. Det er ikke noe som heter passiv damping. Passiv røyking handler om at man får i seg stoffer som tjære og blåsyre, sier hun.

Kjartan Bjelland

Færre og færre røyker

Folkehelserapporten til Folkehelseinstituttet viser at Aust-Agder er blant de kommunene i landet med høyest andel røykere. 14,3 prosent røyker daglig i kommunen.

Andelen dagligrøykere er høyest i Østfold, Finnmark og Telemark med 18 prosent.

I Vest-Agder ligger prosentandelen på 13,20 prosent.

Dagfinn Harr forteller at tendensen er at røykerne er en utrydningstruet rase. Det er med andre ord ikke mange faste røykere igjen i landet.

– Når jeg nå ser røykere i bakgården sier jeg at «dere må jo snart stoppes ut».

Reidar Kollstad

Fakta: Lovverk om røyking Røykeloven er ingen egen lov, men et populærnavn på § 25 i lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) av 9. mars 1973 nr. 14. Bestemmelsen ble endret og flyttet fra § 12 til § 25 ved lovendring av 24. mai 2013 nr. 17, som trådte i kraft 1. juli 2014. Man ønsker å skjerme befolkningen og særlig barn mot passiv røyking. Hovedregelen er nå at i lokaler og transportmidler (for eksempel fly, buss, trikk og bane) hvor alle har adgang, så skal lufta være røykfri. Dette gjelder også i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. I tillegg så skal inngangspartier til skoler, helseinstitusjoner og andre virksomheter som drives av det offentlige, være røykfrie. 1. juli 2017 trådte lovbestemmelsen om standardiserte tobakkspakninger i kraft. Fra 1. juli 2017 ble e-sigaretter, både med og uten nikotin, omfattet av røykeloven, slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke. I desember 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin. Endringene vil tre i kraft i løpet av første halvår 2018. Frem til ikrafttredelse vil det fortsatt være forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge. ​ Kilder: snl.no, helsedirektoratet.no, regjeringen.no

Advarer mot moralisering

Harr forteller at det skjedde en rask holdningsendring da daværende helseminister, Dagfinn Høybråten, innførte røykeloven i 2004. Men Harr advarer ikke-røykere mot å moralisere for mye.

– De som står igjen som røykere nå er dem som er sterkt fysisk avhengige av røyken. Man skal være påpasselig med å moralisere for mye med disse. Det blir som å sparke en som ligger nede. Røykerne som er igjen nå må vi være ydmyke med og legge til rette for en mer individuell tilpasning.

Lise Bærø er redd for at denne moraliseringen også skal ramme e-sigarettdamperne nå som e-sigaretter også omfattes av røykeloven.

– Jeg får ingen stygge blikk nå som jeg damper. Men det kan jo raskt endre seg nå, sier hun oppgitt.

Flykter til Arendal

70-åringen Astrid Köhler er lei av alle restriksjonene rundt røyking i Kristiansand kommune.

– Det er plagsomt å være røyker i Kristiansand. Nå er det jo nesten røykeforbud på hver eneste kafé i byen, sier hun, og understreker at hun gjerne skulle hatt mulighet til å tatt seg en røyk til kaffen av og til.

Planen er å «rømme» fra Kristiansand til Arendal.

– Jeg gleder meg til å flytte. Det er litt friere i Arendal med hensyn til røyking. Der får du ingen sure miner hvis du setter deg utenfor Narvesen med en røyk, sier hun.

Köhler er klar over at de fleste store spisesteder i Kristiansand tilbyr røykemuligheter, men er ikke fornøyd med det overordnede tilbudet i kommunen:

– Det er veldig strengt her i byen. De sier vi bor i et fritt land, men jeg synes det er mange restriksjoner, jeg. Vi røykere blir sett på som parasitter og blir jaget hit og dit. Det irriterer meg så grenseløst.

– Har du prøvd å slutte å røyke?

– Nei! Jeg koser meg sånn med røyken min. Noe skal vi dø av alle sammen, konstaterer hun bestemt.