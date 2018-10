NATO vil ha Norge til å kjøpe tankfly til milliarder

Det kommer frem av et dokument med de såkalte kapabilitetsmålene i NATO, som Klassekampen har lest.

I dokument er det nedfelt mål for hvert enkelt land, og forsvarsministrene i medlemslandene har vedtatt dokumentet.

Ifølge avisen åpner Forsvarsdepartementet for at Norge kan gi etter for kravet om å skaffe til veie to tankfly for å etterfylle F-35-flyene mens de er på vingene. Det ene tankflyet skal være klar til bruk i 2028, det andre i 2029.

Ifølge avisen har Australia nylig kjøpt slike fly til rundt 2,2 milliarder norske kroner stykket. Det betyr at et norsk innkjøp ville kostet rundt 4,4 milliarder, i tillegg til driftskostnader og hangarer.

I en e-post bekrefter Forsvarsdepartementet at NATOs krav om kapabilitetsmålet om kampfly «vil være viktig i forsvarsplanleggingen fremover».