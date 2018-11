SISTE: Stureterminalen er stengt, det samme er produksjonen på flere oljefelt, ifølge Dagens Næringsliv.

KNM Helge Ingstad var på vei sørover langs kysten etter å ha deltatt på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 i Nord-Norge da ulykken skjedde.

Hovedredningssentralen fikk melding om kollisjonen mellom de to skipene og en slepebåt klokken 04.03.

Krigsskipet kolliderte med tankskipet Sola TS, som hadde slepebåten Tenax som eskortefartøy ut fra Stureterminalen.

– Var ikke under slep

Forsvaret opplyste til Aftenposten torsdag formiddag at tankskipet var under slep da ulykken skjedde.

Disse opplysningene bestrides av losdirektør Erik Blom, som opplyser at tankskipet ikke var under slep.

Slik beskriver han normal prosedyre når et tankskip forlater Stureterminalen:

– Tankbåten trekkes fra kai av en eller to slepebåter, og svinges rundt. Så permitteres slepebåtene, bortsett fra én, som får rollen som eskortefartøy. Det vil si at det legger seg bak tanskipet, med et slakt tau mellom fartøyene, slik at slepebåten kan bremse eller styre tankskipet om noe skulle oppstå.

I en situasjon der det ikke er snakk om slep, er det tankbåten som har det juridiske ansvaret under seilingen.

Fregatten seilet som en del av NATOs stående marinestyrke, og var ikke lenger i øvelsesmodus.

Stor flenge på styrbord side

Tankskipet la seg på nordgående kurs ut fra Stureterminalen og var kommet under én nautisk mil fra land før kollisjonen inntraff ved 04-tiden torsdag.

Den traff fregatten et stykke bak på styrbord side.

Åtte av mannskapet på fregatten fikk lettere skader. Seks av dem ble behandlet på stedet mens to er sendt videre til Haukeland sykehus for undersøkelse. Helse Bergen opplyser at to menn på 20 og 25 år er lettere skadet.

Årsaken til ulykken er foreløpig uklar. Forsvaret henviser til en pressekonferanse klokken 13 på Haakonsvern.

Fregatten tar inn vann

Fregatten tok inn mye vann, og krenger mer og mer, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland torsdag morgen.

Det har lekket ut 10.000 liter med drivstoff fra tanker på helikopterdekket som er blitt punktert. Flere tynne oljeflak er observert i området, viser en overvåkingsvideo fra Kystverket.

Situasjonen ble så kritisk at fregatten er kjørt mot land for å hindre at den skal kantre.

Alle er evakuert

– Dette har nå gått fra å være en redningsaksjon til å bli en bergingsaksjon. Hele besetningen er evakuert, og vi arbeider nå for å berge skipet, sier oberstløytnant Ivar Moen, pressetalsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, til Aftenposten.

Se video fra evakueringen:

Ved 06.30-tiden besluttet kapteinen på fregatten at alle de 137 ombord måtte evakueres fordi det ikke var trygt å oppholde seg om bord.

– Der står det et mottaksapparat klart for å ta imot dem, sier operasjonsleder Morten Rebnor ved Vest politidistrikt.

Det skal ha vært et mannskap på 25 på tankskipet da kollisjonen skjedde. Dette har 625.000 fat med råolje om bord, men skal ikke ha fått større skader.

Det er Kystvaktskipet «Bergen» som nå koordinerer arbeidet på ulykkesstedet.

Havarikommisjonen skriver i en pressemelding at man vil ha mannskap på stedet i løpet av dagen for å starte undersøkelsene.

Dette vil skje i samarbeid med Statens havarikommisjon for forsvaret (SHF) og myndighetene på Malta, siden det er tankskipets flaggstat.

Ulykken etterforskes også av Vest politidistrikt.

Det er rolige værforhold i området med ti grader, en frisk bris fra sør-sørvest, og bølgehøyde på under en halv meter.

Fakta: KNM Helge Ingstad KNM Helge Ingstad er en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen. Fregatten F-313 KNM Helge Ingstad ble overlevert 39. september 2009 fra verftsgruppen Navantia i Spania til Sjøforsvaret ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 ble overlevert til Sjøforsvaret. Fra desember 2013 til mai 2014 deltok KNM Helge Ingstad i uttransportering av kjemiske våpen fra Syria i operasjonen RECSYR.[2] Totalprisen for de fem fregattene som ble levert til Forsvaret var 19 milliarder kroner. Staten er selvassurandør. Kilder: Store norske leksikon, Aftenposten, NTB

Helikoptre, redningsskøyten RS 163 Kristian Gerhard Jebsen II, brannbåt fra Øygarden, Sjøbrand fra Bergen brannvesen med dykkere og mange politi og ambulanser kom raskt til stedet.

Den Malta-registrerte Sola TS gikk fra Stureterminalen klokken 03.55 lastet med råolje, ifølge Marine Traffic.

Skipet er på 112.939 dødvekttonn, ble bygget i Romania fjor og er 250 meter langt og 44 meter bredt.

Sol» TS er eid av det greske rederiet Tsakos. Skipet er et såkalt «Aframax»-tankskip.