SISTE: Statens havarikommisjon for transport (SHT) melder at det var tre fartøy involvert i hendelsen.

Det tredje fartøyet er slepebåten «Tenax». Havarikommisjonen skriver i en pressemelding at man vil ha mannskap på stedet i løpet av dagen for å starte undersøkelsene.

Dette vil skje i samarbeid med Statens havarikommisjon for forsvaret (SHF) og myndighetene på Malta.

Equinor valgte etter ulykken å stenge ned Stureterminalen.

Åtte av mannskapet på fregatten fikk lettere skader. Seks av dem ble behandlet på stedet mens to er sendt videre til Haukeland sykehus for undersøkelse.

Fregatten tar inn vann

– De siste meldingene vi har fått er at fregatten har tatt inn masse vann, og krenger mer og mer, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland torsdag morgen.

110-sentralen meldte ved 8.30-tiden at det har lekket ut 10.000 liter med drivstoff fra fregatten og man har satt i gang tiltak mot akutt forurensning, skriver bt.no.

Det skal dreie seg om drivstoff til helikoptre. Fregattene har en landingsplattform for disse akter på skipet.

Situasjonen er nå så kritisk at fregatten er kjørt mot land for å hindre at den skal kantre.

Åtte personer har fått behandling for lettere skader etter sammenstøtet.

Ved 06.30-tiden besluttet kapteinen på fregatten at alle måtte evakueres fordi det ikke var trygt å oppholde seg om bord.

Se video fra evakueringen:

– Dette har nå gått fra å være en rednings- til å bli en bergingsaksjon. Alle mannskaper er evakuert, og vi arbeider nå for å berge skipet, sier oberstløytnant Ivar Moen, pressetalsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, til Aftenposten.

Equinor stenger ned Stureterminalen

Etter sammenstøtet har Equinor bestemt å stenge ned driften på anlegget.

Personell på Sture som ikke har beredskapsoppgaver blir også evakuert. Nedstengning og evakuering gjennomføres som et føre-var-tiltak, skriver Equinor i en pressemelding.

Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG. Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Anlegget har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn. I dag anløper rundt 120 oljetankskip og LPG-tankskip Stureterminalen årlig.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Tar inn mer vann enn de greier å pumpe ut

Ifølge Hovedredningssentralen i Sør-Norge er det «en viss fare for at skipet skal synke».

– Det har fått en flenge i siden og tar inn mer vann enn de greier å pumpe ut. Det er ikke kontroll over lekkasjen og akterskipet ligger tungt i sjøen, sier vakthavende redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Brannvesenet har fått melding om at det har lekket ut cirka ti kubikk olje fra tankskipet.

Kystverket

Alle evakuert

Hovedredningssentralen fikk melding om kollisjonen mellom de to skipene klokken 04.03.

Det var 137 om bord i fregatten.

Åtte fikk behandling for lettere skader før de ble evakuert sammen med 119 andre ble evakuert til slepebåten «Velox».

– De siste ti er nå tatt over i K/V «Bergen» da kapteinen frykter at skipet kan synke, sier Walle.

Fakta: KNM «Helge Ingstad» KNM «Helge Ingstad» er en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen. Fregatten F-313 KNM «Helge Ingstad» ble overlevert 39. september 2009 fra verftsgruppen Navantia i Spania til Sjøforsvaret ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Fartøyet er nummer fire i serien av fem som i perioden 2006–2011 ble overlevert til Sjøforsvaret. Fra desember 2013 til mai 2014 deltok KNM «Helge Ingstad» i uttransportering av kjemiske våpen fra Syria i operasjonen RECSYR.[2] Totalprisen for de fem fregattene som ble levert til Forsvaret var 19 milliarder kroner. Staten er selvassurandør. Kilder: Store norske leksikon, Aftenposten, NTB

– Der står det et mottaksapparat klart for å ta imot dem, sier operasjonsleder Morten Rebnor ved Vest politidistrikt.

Det skal ha vært et mannskap på 25 på tankskipet da kollisjonen skjedde. Dette har 625.000 fat med råolje om bord, men skal ikke ha fått større skader.

Det er Kystvaktskipet «Bergen» som nå koordinerer arbeidet på ulykkesstedet.

Marius Vågenes Villanger / Forsvaret

Fregatten kostet milliarder

KNM «Helge Ingstad» var på vei sørover mot Haakonsvern etter å ha deltatt på NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 i Nord-Norge da ulykken skjedde.

«Sola» TS hadde svingt nordover ut fra Stureterminalen og var kommet kortere enn én nautisk mil fra land da de to skipene kolliderte. Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til sammenstøtet.

Det er rolige værforhold i området med ti grader, en frisk bris fra sør-sørvest, og bølgehøyde på under en halv meter.

Milliardskip brukes som reservedeler

KNM «Helge Ingstad» er samme fregatt som i 2013 og 2014 deltok i uttransporteringen av kjemiske våpen fra Syria.

Den ble bygget i 2009, og er en av fem fregatter som totalt kostet Forsvaret 19 milliarder kroner.

Helikoptre, redningsskøyten RS 163 «Kristian Gerhard Jebsen II», brannbåt fra Øygarden, «Sjøbrand» fra Bergen brannvesen med dykkere og mange politi og ambulanser er på stedet.

Den Malta-registrerte «Sola» TS gikk fra Stureterminalen klokken 03.55 lastet med råolje, ifølge Marine Traffic.

Skipet er på 112.939 dødvekttonn, ble bygget i Romania fjor og er 250 meter langt og 44 meter bredt.

«Sola» TS er eid av det greske rederiet Tsakos. Skipet er et såkalt «Aframax»-tankskip.