Kirken mener Norge skusler bort sitt internasjonale renommé

Mellomkirkelig Råd (MKR) sier kravene kommer som følge av høstens mange tvangsreturer av unge afghanere som kom til Norge som mindreårige, de såkalte oktoberbarna.

Det skriver Vårt Land.

– Norge skusler nå bort vårt internasjonale renommé som en nasjon som var kjent for solidaritet og humanitær innsats, heter det i en uttalelse fra rådet.

Vil verne de sårbare

Kirken krever at Stortinget umiddelbart gjeninnfører rimelighetsvilkår for returer til hjemlandet slik at Norge unngår å sende sårbare mennesker tilbake til internflukt og at utlendingsmyndighetene intensiverer arbeidet med å vurdere sårbarheten for afghanske flyktninger.

Ifølge avisen ber MKR også om at regjeringen endrer praksis og gir opphold på humanitært grunnlag til barn som ankom Norge før fylte 17 år og at Stortinget sørger for at det blir gjennomført en kritisk gjennomgang av bruken av midlertidig opphold.

– Tvangsreturene er et eksempel på innstrammingene de siste to årene som beveger norsk asylpolitikk i en svært restriktiv og problematisk retning, skriver Mellomkirkelig Råd.