Utlendingsnemnda tapte rettssak om alderstesting av asylsøkere

Fem unge afghanere mente at de var mellom 15 år og 16 år da de i 2015 kom til Norge. En alderstest konkluderte med at de var eldre.

Dermed saksøkte de fem asylsøkerne staten for bruk av alderstest ved vurdering av asylsøknader.

Torsdag falt dommen. Oslo tingrett gir de fem afghanerne medhold, melder VG.

Avisen skriver at dommen slår fast at UNEs vedtak om avslag på asylsøknader om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag ikke gjelder hvis aldersvurderingen av søkerne er uriktig.

Omstridt testing

Utlendingsmyndighetene konkluderte med at fire av afghanerne var over 18 år, og en over 17 år gammel. Alle fikk avslag på asylsøknaden.

Advokat Jostein Løken, som har representert de fem afghanerne, uttaler til VG at dommen er ganske sensasjonell med tanke på at utlendingsmyndighetene har basert seg på disse undersøkelsene i mange år.

UNE er ikke enig og varsler at de kommer til å anke dommen.