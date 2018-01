– Vedkommende er ute av tjeneste. Utover det vil vi ikke kommentere saken, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt til NRK.

Etter det NRK erfarer, er mannen blant annet siktet for trusler. Etter ordre fra statsadvokatene i Oslo er det Øst politidistrikt som etterforsker saken, siden mannen er ansatt i Oslo politidistrikt.

Politiadvokat Kristine Kiær, bekrefter overfor NRK at en ansatt i Oslopolitiet er siktet for flere forhold, men hun vil av hensyn til etterforskningen ikke gå inn på hva slags saker det er snakk om.

Leder Kristin Aga i Oslo Politiforening sier at foreningen har et godt samarbeid med arbeidsgiveren, og at foreningen ikke har noe å utsette på deres arbeid med saken.

Mannens forsvarer i advokatfirmaet Andenæs Aaløkken Veum ønsker ikke å kommentere saken. Advokat Ellen Holager Andenæs i firmaet sier imidlertid til Dagbladet at politimannen nekter for det han er siktet for. – Han bestrider å ha gjort noe straffbart, sier hun.