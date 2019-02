Tirsdag offentliggjorde VG og NRK resultater fra Forsvarets nye undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Rapporten fra undersøkelsen skulle legges frem torsdag, men ble lagt ut kort tid etter at den fikk stor oppmerksomhet i mediene.

Over 8800 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt i Forsvarets hittil største undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Rundt halvparten har svart. Kvinner står bak 24 prosent av besvarelsene.

I undersøkelsen svarer 24 kvinner og 20 menn at de det siste året har utført seksuelle handlinger mot sin vilje, mens de har tjenestegjort i Forsvaret. Som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen påpeker faller dette inn under samme straffebestemmelse som voldtekt.

JENTENE TRIVES BEDRE ENN GUTTENE I FORSVARET. Men for annet år på rad øker tallet på dem som utsettes for seksuell trakassering.

Bare to av sakene er politianmeldt.

– Bruun-Hanssen, vil du oppfordre flere til å politianmelde disse sakene?

– Ja. Jeg har også på vårt intranett i dag sendt ut en anmodning om å melde inn disse sakene. Hvis det ikke meldes videre, er det vanskelig for oss som organisasjon å ta tak i dette, sier han til Aftenposten.

Han garanterer at varslinger internt, der hans eget kontor er mottager, ikke skal få følge for videre karriere i Forsvaret. Han er oppmerksom på at mange frykter dette.

Tillitsvalgt: Felles rom hindrer overgrep

Oppfordringen om å anmelde kommer også fra Lise Monica Huynh, som er landstillitsvalgt for norske soldater. Undersøkelsen viser at de fleste som utsettes for overgrep, er vernepliktige.

Hverken Huynh eller Bruun-Hanssen tror imidlertid at det økte omfanget av fellesrom mellom kvinner og menn har bidratt til en uønsket utvikling.

– Vi er enige om at det er tvert imot, sier Huynh til Aftenposten.

– I hvilke situasjoner oppstår de uønskede hendelsene?

– Det vi får mange tilbakemeldinger om, fra vernepliktige, er at det veldig ofte skjer utenfor tjeneste. I helgene, gjerne når alkohol er involvert, sier Huynh.

Fakta: Her er svarene - med fokus på kvinner Har du som tjenestegjørende i Forsvaret i løpet av de siste 6/12 måneder opplevd, enten i eller utenfor tjenestetid opplevd følgende... Dette er spørsmålet over 8000 ansatte og vernepliktige i Forsvaret har fått. Så mange har svart ja på følgende spørsmål: At noen har hatt sex/samleie med deg uten ditt samtykke? Generelt: 0,4 prosent. Kvinner: 1,1 prosent. Å bli utsatt for upassende eller krenkende vitser: Generelt: 8,2 prosent. Kvinner: 15,5 prosent. Ubehagelig eller truende kroppsspråk: Generelt: 4,9 prosent. Kvinner: 7,5 prosent. Spredning av uønskede bilder/film og/eller negativ omtale av deg via mobiltelefon: Generelt: 1,7 prosent. Kvinner: 1,6 prosent. At dine meninger og vurderinger har blitt ignorert på en urimelig måte: Generelt: 17,1 prosent. Kvinner: 21,9 prosent.

Usikker på betydningen av flere kvinner i Forsvaret

– Er omfanget av overgrep som beskrives i rapporten, større i dag enn det har vært tidligere?

– Det er det vanskelig å ha en klar formening om. Omfanget av trakassering har ligget nokså fast de siste 10–12 år, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Har det påvirket utviklingen at flere kvinner er kommet inn i Forsvaret?

– Det er fullt mulig. Det er noe vi må undersøke. Men de groveste tilfellene er jevnt fordelt mellom kvinner og menn.

– Når det gjelder menn, er det menn-til menn-situasjoner eller menn som utsettes for overgrep av kvinner, det handler om?

– Det vet vi ikke, men jeg tror vi skal holde alle muligheter åpne her.

– Hva med delt rom?

– Vi har stilt oss det spørsmålet. Fra forskningsmiljøer og andre steder har vi tvert imot fått kunnskap om at felles rom styrker samholdet, og at kvinner og menn her gjerne beskytter hverandre. Men vi må se på dette, sier Bruun-Hanssen.

Her er kanalene de kan varsle gjennom

Bruun-Hanssen sier at de som ønsker å varsle, kan bruke Forsvarets «grønne linje». Det er hans eget kontor som er sentral for varslingen. Han kan nås enten ved å gå tjenestevei eller ved at man velger en kanal som går helt på utsiden av Forsvaret.

Slik forklarer han at den nye undersøkelsen ble en realitet:

– Vi har i mange år fått resultater fra medarbeider- og vernepliktsundersøkelser. Rundt fem prosent av kvinnene i medarbeiderundersøkelsene har svart at de er utsatt for seksuell trakassering, 15 prosent i vernepliktsundersøkelsene.

– Men trakasseringen er ikke definert. Nå har vi fått stilt 30 spørsmål knyttet til mobbing og seksuell trakassering, der vi spør om alt fra upassende kommentarer til de groveste tilfellene.

HUN ER TOPPOFFISER OG HAR GREPET INN i situasjoner med trakassering.

Tillitsvalgt: Lag enklere regler

Lise Monica Huynh, landstillitsvalgt, oppfordrer Forsvaret til å lage enklere regler som en del av tiltakene for å stanse overgrep og trakassering.

– Det står mye bra i bestemmelser og regelverk, men det kan være vanskelig å finne frem her.

– Er terskelen høyere for å varsle i Forsvaret enn andre steder?

– Det tør jeg ikke si.

– Men også du anbefaler å politianmelde sakene?

– Det er et ønske og en oppfordring. Å gjøre dette både for egen del og for den generelle sikkerheten for norske soldater, sier Huynh.